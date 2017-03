Zambie, Guinée, Sénégal et Afrique du Sud qualifiés pour le Mondial U20

Par Roland Affanou 08 Mar 2017 à 11:52 241

Les matches de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 20 ans, et les deux affiches des demi-finales. Il s’agit des rencontres Zambie-Afrique du Sud et Sénégal-Guinée. Les quatre (04) équipes demi-finalistes sont directement qualifiées pour le Mondial de cette catégorie d’âge, qui aura lieu en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin 2017.

La 3ème journée de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 20 ans, a livré samedi et hier, les quatre (04) pays qualifiés pour les demi-finales de ladite compétition, synonyme d’une participation à la Coupe du monde des moins de 20 ans (compétition prévue en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin 2017). Il s’agit de la Zambie (pays organisateur), de la Guinée, du Sénégal et de l’Afrique du Sud.

Dans le groupe A, le jeu est déjà presque fait au niveau de la première place lors de la 2ème journée où, les Chipolopolo juniors de la Zambie ont dicté leur loi aux Aiglons du Mali, par le score de 6 buts à 1. Pour la 3ème journée de la phase de groupes, jouée samedi dernier, ils ont confirmé leur performance en s’imposant aux Pharaons juniors d’Egypte par 3buts à 1. Avec ce résultat, les Zambiens terminent à la première place du groupe A avec neuf (09) points.

Pour la seconde place, le suspense a été total entre les Aiglons du Mali et le Syli national juniors de Guinée. Finalement, c’est les Guinéens qui ont battu les Maliens par 3 buts à 2. Avec quatre (04) points, ils arrachent cette deuxième place au détriment des Maliens, et obtiennent ainsi leur billet pour les demi-finales de la Can U20 Zambie 2017, et le Mondial juniors des moins de 20 ans Corée du Sud 2017.

Par contre dans le groupe B, les Lionceaux de la Téranga du Sénégal ont décroché leur qualification pour les demi-finales en venant hier à bout des Lionceaux Indomptables du Cameroun, sur la marque de 2 buts à 0. Cette victoire des Sénégalais leur permet de consolider leur première place avec sept (07) points dans le groupe B. Quant au match Soudan#Afrique du Sud, il a tourné à l’avantage des Bafana Bafana juniors d’Afrique du Sud. Les Sud africains ont pris le dessus sur le Soudan par 3 buts à 1.

Ce succès de la sélection juniors Sud africaine, la place à la deuxième position de ce groupe B, avec six (06) points. Cette deuxième place des Bafana Bafana leur offre l’occasion de disputer les demi-finales de la Can juniors 2017 et le Mondial junior 2017. Pour les demi-finales de la Can des moins de 20 ans, la Zambie affronte l’Afrique du Sud ce jour Mercredi 08 mars à Lusaka, et le 09 mars à Ndola, le Sénégal va se mesurer à la Guinée. Rappelons que ni les Zambiens, ni les Sud-Africains, ni les Guinéens, ni les Sénégalais n’ont déjà été sacrés champions d’Afrique chez les moins de 20 ans. C’est donc le moment pour chacun d’eux, rdv le dimanche 12 mars prochain