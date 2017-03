Can juniors 2017: Suspense total dans le groupe B

Par Roland Affanou 03 Mar 2017 à 13:49 165

La 2ème journée de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans dans le groupe B, n’a pas encore livré tous ses secrets. Trois (03) équipes sur les quatre (04) sont encore dans la course pour arracher une place pour les demi-finales. La 3ème journée s’annonce décisive dans ce groupe.

Battus lors de la 1ère journée de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans par les Bafana Bafana juniors d’Afrique du Sud, par 3 buts à 1, les Lionceaux Indomptables du Cameroun se sont réveillés au cours de la 2ème journée en infligeant une correction aux «Crocodiles juniors du Nil du Soudan», par le score de 4 buts à 1. Avec ce résultat, les Camerounais décrochent trois (03) points et se relancent dans la course à la qualification pour les demi-finales. Le match de la 3ème journée contre les Lionceaux de la Téranga du Sénégal s’annonce décisif pour ces Camerounais.

Quant aux Soudanais, malgré leur point obtenu face aux Sénégalais, ils sont presque déjà éliminés avec la lourde défaite d’hier. Leur match de la 3ème journée contre les Sud africains sera pénible pour ces derniers. Ces Sud africains ont besoin de réaliser un bon résultat pour arracher l’une des deux (02) places qualificatives restantes pour les demi-finales. Concernant la rencontre Afrique du Sud # Sénégal, elle a été âprement disputée, mais c’est le Sénégal qui a finalement pris le dessus sur l’Afrique du Sud, par le score de 4 buts à 3.

Avec les résultats des deux (02) matches d’hier, le Sénégal se retrouve à la première place avec quatre (04) points. Il est suivi respectivement de l’Afrique du Sud 2ème, et du Cameroun 3ème, chacun avec trois (03) points, puis le Soudan est 4ème avec un (01) point. Comme on le constate, Sénégal Afrique du Sud et Cameroun sont encore bien placés pour une qualification aux demi-finales.

Une 3ème journée décisive dans le groupe A

La 3ème journée de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) des moins de 20 ans s’annonce décisive dans le groupe A. Demain, on aura droit aux confrontations Zambie # Egypte et Guinée # Mali. Les Chipolopolo juniors de la Zambie, auréolés par leur qualification pour les demi-finales de ladite compétition et le Mondial des moins de 20 ans Corée du Sud 2017, partent confiants face aux Pharaons juniors d’Egypte. Leurs deux victoires face au Syli junior de Guinée (1-0), et aux Aiglons du Mali (6-1), leur permettent de jouer cette rencontre sans grande pression.

Mais, ce n’est pas le cas des Egyptiens qui, avec leurs deux (02) points, ont besoin d’une victoire pour obtenir le précieux sésame. La tâche est d’autant plus compliquée pour ces Egyptiens parce qu’ils auront en face d’eux une équipe zambienne en pleine confiance, et qui bénéficiera du soutien inconditionnel de son public. Pour arriver à bout des Zambiens, les Pharaons juniors miseront sur leur force mentale et sur le capital d’expériences de l’entraîneur.

Ils exploiteront les moindres erreurs de la sélection zambienne pour la crucifier. Concernant l’affiche Guinée # Mali, les Maliens et les Guinéens peuvent encore se qualifier, mais cela dépend en grande partie de l’issue de la rencontre Zambie # Egypte. Si les Egyptiens dictent leur loi aux Zambiens, c’est eux qui vont les accompagner en demi-finales. Dans le cas où ces deux équipes font match nul, si la Zambie s’impose à l’Egypte, ou que la Guinée ou le Mali obtient une victoire, direction la finale. Alors, il y aura de l’électricité dans l’air pour les confrontations Zambie # Egypte et Guinée # Mali.

Résultats des matches de la 1ère et 2ème journée

Groupe A

Zambie # Guinée :1-0

Egypte #Mali :0-0

2ème journée

Guinée #Egypte :1-1

Mali # Zambie :1-6

Les matches de la 3ème journée

Samedi 4mars 2017

Zambie # Egypte

Guinée # Mali

Classement

1er Zambie :6 pts

2ème Egypte :2 pts

3ème Guinée :1 pt

4ème Mali : 1 pt

Groupe B

Sénégal #Soudan :1-1

Cameroun # Afrique du Sud : 1 -3

Soudan #Cameroun : 1-4

Afrique du Sud #Sénégal : 3-4

Les matches du dimanche 05 mars 2017

Sénégal # Cameroun

Soudan # Afrique du Sud

Classement

1er Sénégal : 4 pts

2ème Afrique du Sud : 3 pts

3ème Cameroun : 3 pts

4ème Soudan : 1 pt