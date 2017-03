Can juniors 2017: Le Mali en difficulté, la Zambie qualifiée pour les demi-finales

Par Roland Affanou 02 Mar 2017 à 11:12 149

Rechercher OK

La Coupe d'Afrique des moins de 20 ans de football en était hier à sa 2ème journée dans le groupe A.

Le Mali se met en difficulté suite à sa défaite face à la Zambie. Par contre, les Zambiens se qualifient pour les demi-finales, synonyme d’une participation pour le Mondial des juniors en mai prochain en Corée du Sud. Après avoir battu le Syli national juniors de la Guinée en match d’ouverture sur un score étriqué de 1 but à 0, les Chipolopolo juniors de la Zambie, ont obtenu hier, sur leurs propres installations et devant leurs supporters, leur seconde victoire face aux Aiglons du Mali, par un score sans appel de 6 buts à 1.

Cette seconde victoire leur ouvre le chemin des demi-finales, leur permettant de décrocher l’un des trois (03) billets qualificatifs pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, prévue pour avoir lieu du 20 mai au 11 juin 2017 en Corée du Sud.

Quant au Mali, il a dangereusement hypothéqué ses chances de qualification pour les demi-finales, mais il peut encore espérer. Lors de la 3ème journée des matches de poule dans le groupe A, si le Mali dicte sa loi à la Guinée, et que la Zambie s’impose ou fait un match nul contre l’ Egypte, les Maliens seront qualifiés pour les demi-finales. Tout autre résultat va les obliger à faire leurs valises et rentrer au bercail.

Avant la confrontation Mali # Zambie, la rencontre qui a mis aux prises à la première heure la sélection nationale junior de la Guinée aux Pharaons juniors d’Egypte, s’est soldée sur un score de parité de 1 but partout. Par contre dans le groupe B, les matches Soudan # Cameroun et Afrique du Sud # Sénégal qui seront joués ce jour, seront palpitants. Les Lionceaux Indomptables du Cameroun défaits lors de la 1ère journée par les Bafana Bafana d’Afrique du Sud, sont contraints d’arracher une précieuse victoire face aux Crocodiles juniors du Nil du Soudan, afin de rester dans la course à la qualification pour la Corée du Sud.

Les Soudanais de leur côté vont-ils se laisser faire ? Eux qui ont tenu en échec pour leur première sortie les Lionceaux de la Téranga du Sénégal… Concernant l’affiche Afrique du Sud # Sénégal, elle sera âprement disputée, en ce sens que les Sénégalais ont besoin d’une victoire pour avoir une marge de manœuvre et prendre l’une des deux (02) places du groupe B, qualificatives pour le Mondial U20 lors, de la 3ème journée face au Cameroun. Les Sud-africains, avec leur victoire face aux Camerounais, ont le vent en pourpre, et devraient décrocher au cours de cette 2ème journée leur billet pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. Cependant, ils doivent d’abord résoudre l’équation du Sénégal. Vont-ils y parvenir?

Résultats et classements des deux groupes

Groupe A

1ère journée

Zambie # Guinée : 1-0

Egypte # Mali : 0-0

2ème journée

Guinée # Egypte : 1-1

Mali # Zambie : 1-6

Classement

1er Zambie : 6 pts

2ème Egypte : 2 pts

3ème Guinée : 1 pt

4ème Mali : 1 pt

Groupe B

1ère journée

Sénégal # Soudan : 1-1

Cameroun # Afrique du Sud : 1-3

2ème journée ce jour

14h : Soudan # Cameroun

17 h : Afrique du Sud # Sénégal

Classement

1er Afrique du Sud : 3 pts

2ème Sénégal :1 pt

3ème Soudan :1 pt

4ème Cameroun : 0 pt