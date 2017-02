Super Coupe d’Afrique de football: Mamelodi Sundowns affronte le Tp Mazembe

Par Roland Affanou 15 Fév 2017 à 09:52 147

La finale de la 25ème édition de la Super Coupe d’Afrique de football mettra aux prises, le 18 février prochain en Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns de l’Afrique du Sud et le Tout Puissant Mazembe de la République démocratique du Congo (Rdc). Le Tp Mazembe, tenant du titre, va le remettre en jeu.

La 25ème édition de la Super Coupe d’Afrique de football sera jouée, le 18 février prochain en terre sud africaine, entre Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, vainqueur de la ligue africaine des clubs champions de football, et le Tout Puissant Mazembe de la République démocratique du Congo (Rdc), vainqueur de la Coupe de la Confédération de football. Cette 25ème édition de la Super Coupe d’Afrique, sera âprement disputée car, le Tout Puissant Mazembe de la Rdc défendra chèrement son titre, face à la redoutable formation sud africaine.

Il faut signaler que le Tout Puissant Mazembe a remporté trois (03) fois cette couronne en 2010 face au Stade Malien du Mali (1-0), en 2011 face au Fus de Rabat au Maroc (0 but partout au temps réglementaire et à la prolongation, 9 tirs au but contre 8 pour le Tp Mazembe, lors des épreuves fatidiques de tirs au but) ; et en 2016, face à l’Etoile du Sahel de la Tunisie (2-1). Quant au club sud africain, Mamelodi Sundowns, il n’a pas jamais soulevé le trophée de la Super Coupe d’Afrique de football. C’est un autre club sud africain qui s’est déjà adjugé de ce trophée de Super Coupe d’Afrique de football. Il s’agit d’Orlando Pirates en 1996. Ils ont battu la J.S Kabylie d’Algérie, sur un score étriqué de 1 but à 0