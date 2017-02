Coupe des confédérations: Le Cameroun se retrouve dans le groupe B

Par Arthur Sélo 10 Fév 2017 à 07:56 197

Les Lions Indomptables du Cameroun, vont défendre les couleurs de l’Afrique à la Coupe des Confédérations. Vainqueurs de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Gabon 2017, ils vont prendre part à cette compétition, qui va se dérouler du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie.

Le Cameroun est donc logé dans la poule B, aux côtés de l’Allemagne, du Chili et de l’Australie. Dans le groupe A, on retrouve le Portugal, champion d’Europe, la Russie (pays hôte du mondial 2018), le Mexique et la Nouvelle Zélande. En effet, la compétition rassemble les équipes championnes des six Confédérations que compte la Fédération internationale de football association (Fifa). Les Camerounais vont retrouver la Coupe des Confédérations, après leurs participations de 2001 et 2003. Pour rappel, le Cameroun avait perdu la finale face à la France (0-1, Ap), lors de l’édition de 2003, mais reste marquée par le décès en plein match de son N°17, Marc Vivien Foé, lors de la demi-finale. Pour le rendez-vous russe, les Lions indomptables peuvent lorgner le trophée, mais la tâche s’annonce toutefois compliquée.