Can Gabon 2017: Retour des Lions Indomptables sur le toit de l’Afrique

La 31è édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) a pris fin, hier à Libreville au Gabon, sur une victoire du Cameroun (2-1) devant l’Egypte, au bout d’un match assez plaisant.

Les revoilà quinze ans après ! Les Lions Indomptables du Cameroun ont rugit et les Pharaons ont tremblé dans la nuit de Libreville. Le Cameroun retrouve fièrement le trône d’Afrique quinze années après son dernier sacre (2002). Hugo Bross a amené une équipe exempte de sept joueurs qui, pour diverses raisons, ont refusé de venir à cette Can avec le Cameroun.

Pourtant, le match d’hier s’est joué sur des bases habituelles. L’Egypte a refusé la possession de balle et a attendu l’adversaire. Le Cameroun a eu la possession, et dominé le jeu, surtout en deuxième période et, a eu des occasions dans un match assez rythmé. Mais ce sont les Pharaons qui ont encore montré une belle leçon d’efficacité en ouvrant le score. Mohamed Elneny hérite d’un ballon dans la surface et tente la frappe dans l’angle fermé (1-0, 21’). Mais, les Lions ont de la ressource. Ils ont réussi à percer la défense égyptienne qui, jusqu’à ce stade de la compétition, n’avait encaissé qu’un but.

Ce sont les cadres de l’équipe qui ont montré la voie de la victoire. Centre de Moukanjo pour la tête de Nicolas NKoulou, et El Hadary est battu : (1-1, 58’) ! Alors, les Pharaons décident d’aller chercher la victoire, en orientant leur jeu sur le très remuant Mohamed Salah. Le joueur de l’As Roma a beaucoup tenté, mais ne parvient pas à amener son équipe sur le trône perdu. Et après sept années d’absence à cette grande messe du football africain, le Cameroun va marquer le but du titre au bout d’un long centre depuis la défense des Lions. Vincent Aboukacar fait un bel amorti de poitrine, un petit lobe pour se défaire de trois défenseurs, avant de frapper dans les buts (2-1, 88’). Et le Cameroun obtient sa deuxième victoire contre l’Egypte en phase finale de Can après neuf confrontations (six victoires pour l’Egypte). Après le sacre de 2002, voici les Lions Indomptables avec un titre supplémentaire.