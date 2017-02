Can Gabon 2017: Les Lions Indomptables domptent les Black Stars

Par Arthur Sélo 03 Fév 2017 à 01:11 148

Le Cameroun est en finale. Les Lions indomptables ont marché sur les Black stars du Ghana, lors de la demi-finale de cette 31è édition de la Can 2017. Dans cette rencontre pour un ticket en finale, les deux équipes ont eu leurs moments de grâce.

Après un début poussif, les Camerounais ont confisqué le ballon pour se procurer deux grosses occasions dans les 10 premières minutes, sur une tête de Teikeu et une frappe à bout portant de També. Suite à ces moments forts du Cameroun, les Back Stars ont eux aussi eu deux occasions franches avec Jordan Ayew et Franck Boya. La deuxième partie a été celle du Ghana, où les joueurs ont multiplié les actions, sans jamais trouver la faille d’une défense camerounaise solide et bien en place.

Comme souvent, quand une équipe domine son adversaire, et fait preuve d’inefficacité, le Ghana s’est fait punir. Sur un coup franc de Moukandjo, Razak Braimah et John Boye ne se sont pas compris. La balle échoue dans les pieds de Michael Ngadeu Ngadjui qui ouvre le score (1-0, 72’). Jordan Ayew manque ensuite la balle d’égalisation, sur une frappe instantanée qui passe à côté des buts d’Ondoa (74’). Les camerounais vont marquer le second but… Après une course de plus de 40 mètres, Christian Bassogog bat Razack d’une pichenette du pied gauche (2-0, 90’+3). Le but de la victoire tue définitivement les espoirs du Ghana, et envoie les Lions en finale où ils vont défier les Pharaons d’Egypte, dimanche 5 février prochain.

Il est à noter, à l’issue de ce match, la belle performance du gardien de but camerounais…Un joueur à suivre de très près.