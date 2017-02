Demi-finales Can 2017: Les Black Stars confiants, les Lions Indomptables déterminés

Par Roland Affanou 02 Fév 2017 à 06:43 73

La demi-finale de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Gabon 2017 qui opposera, ce jour à Franceville, le Cameroun au Ghana définira l’équipe qui va affronter dimanche prochain à Libreville les Pharaons d’Egypte.

La deuxième demi-finale de la 31ème édition de la Coupe d’ Afrique des Nations (Can) Gabon qui opposera, à Franceville, les Lions Indomptables du Cameroun aux Black Stars du Ghana livrera ce jour son verdict. Le Cameroun, quatre (04) fois champion en 1984, 1988, 2000 et 2002, finaliste malheureux en 1986 et 2008 et 3ème à la Can Cameroun 1972, affrontera un adversaire de taille. Rajeunis à 80% et après la défection des cadres de l’équipe nationale, les Lions indomptables ont des atouts non négligeables qui plaident en leur faveur. On peut ainsi citer la bonne condition physique des joueurs, l’esprit collectif et le système défensif mis en place par l’entraîneur camerounais Hugo Broos qui permet aux joueurs camerounais de procéder à de fulgurantes contre-attaques. N’oublions pas également les superbes parades du gardien de but Fabrice Ondoa. Ce dernier a fait des arrêts décisifs lors de la dernière rencontre des matches de pool contre les Panthères du Gabon, validant ainsi la qualification de son équipe pour les quarts de finale.

En quarts de finale, lors des épreuves fatidiques de tirs au but, il a arrêté le dernier tir du Sénégal (Sadio Mané). Un arrêt décisif qui a permit à la sélection nationale du Cameroun d’arracher son billet pour les demi-finales. Fabrice Ondoa est donc un rempart sûr avec lequel Hugo Broos peut composer pour mettre en échec toutes les actions offensives des Ghanéens. Il faut signaler qu’avant d’atteindre cette étape, en phase de groupes, les Camerounais ont fait respectivement match nul avec les Etalons du Burkina Faso (1-1) et les Panthères du Gabon (0-0) et ont battu la Guinée-Bissau par le score de 2 buts à 1.

Par contre, les Black Stars du Ghana n’ont qu’une seule ambition, remporter la Can 2017. Mais avant que ce rêve devienne réalité, ils doivent résoudre l’équation du Cameroun : l’éliminer en demi-finale et se qualifier pour la finale. La tâche ne sera pas facile mais ils pourront s’appuyer sur leurs points forts. On peut entre-autres citer, l’esprit collectif, le quadrillage du terrain, l’entente parfaite entre le gardien de but, le milieu de terrain et l’attaque. Par ailleurs, l’équipe ghanéenne teintée de joueurs techniques, vifs et rapides a des arguments solides à faire valoir. On peut citer les joueurs André et Jordan Ayew, Aful, Amartey et l’infatigable Wakasso. Ce dernier sera, à tout moment de la rencontre, un poison pour le secteur défensif des Lions indomptables du Cameroun.

L’autre arme fatale des Ghanéens, est leur entraîneur, le technicien israélien Abram Grant. Imperturbable et très attentif de la première minute à la dernière minute du match, il a des tours dans son sac pour surprendre la formation adverse. Cela s’est démontré en quarts de finale contre la République démocratique du Congo (Rdc) où il y a usé d’un joker pour remplacer le capitaine des Black Stars Asamoah Gyan. Le nouvel entrant a valablement accompli sa mission contre les Congolais (score final 2-1 en faveur du Cameroun). Mais face au Cameroun ce jour, la sélection ghanéenne doit sortir le grand jeu… Elle en est capable. Ne manquons pas de rappeler que le Ghana a également remporté quatre fois le titre de champion d’Afrique en 1963, 1965, 1978 et 1982.

Il a été finaliste malheureux en 1968, 1970, 1992,2010 et 2015. Il a aussi occupé la 3ème place en 2008 et la 4ème place en 2012 et 2013. Comme on le constate, le palmarès des Ghanéens plaide en leur faveur. Le Ghana pourra t-il rééditer l’exploit et se qualifier de nouveau? Signalons que pour arriver aux demi-finales, le Ghana s’est imposé en phase de poules face à l’Ouganda et au Mali (1-0) et s’est incliné devant les Pharaons d’Egypte sur un score similaire (1 but à 0)