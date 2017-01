Can 2017/ Burkina Faso # Egypte: Une rencontre pleine de surprises

Par Roland Affanou 01 Fév 2017 à 00:35 1

On connaitra ce jour, à Libreville, la première demi-finale de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Gabon 2017 qui mettra aux prises les Etalons du Burkina Faso et les Pharaons d’Egypte. Cette rencontre sera de toute évidence âprement disputée, vus les atouts dont chaque sélection nationale dispose.

Après deux (02) jours de repos, la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Gabon 2017 reprend ses droits ce jour par le match de la demi-finale entre le Burkina Faso et l’ Egypte. Finalistes malheureux à la Can Afrique du Sud 2013 et 4ème à la phase finale de la Can Burkina Faso 1998, les Etalons du Burkina Faso auront à cœur de rééditer l’exploit de 2013 en décrochant leur billet pour la finale. Mais, la tâche ne sera pas facile, car ils auront un adversaire coriace, l’Egypte, un habitué de la compétition. Ils peuvent cependant compter sur des attaquants tels que Nankoulouma, Aristide Bancé, Alain Traoré, leur capitaine Kaboré et leur excellent et jeune gardien Koffi. Aussi, la sélection burkinabé peut s’appuyer sur les expériences de l’entraîneur Paolo Duarté pour déjouer les pronostics qui ne plaident pas en sa faveur : le Burkina Faso a son mot à dire dans cette demi-finale et ne doit pas être pris à la légère. Avant de se qualifier pour les demi-finales , l’ équipe nationale du Burkina Faso qui a évolué dans le groupe A, a été tenue en échec respectivement par le Cameroun ( 1-1) et le Gabon, et a battu la Guinée- Bissau par le score de 2 buts à 0. En quarts de finale, elle a éliminé les Aigles de Carthage de la Tunisie par 2 buts à 0.

Quant aux Pharaons d’Egypte, après quelques années d’absence à la Can dues au rajeunissement à 90% de l’effectif, ils sont revenus en force dans le tournoi par leur qualification aux demi-finales de la Can Gabon 2017. Les atouts majeurs des joueurs égyptiens sont entre autres leur force mentale ou la détermination et la rage de vaincre. Aussi, ces Pharaons pourront s’appuyer sur leur collectif pour mettre en mal la défense des Etalons. L’enthousiasme et la force de caractère de l équipe sont également d’autres atouts. Il ne faut pas oublier que le palmarès de l’Egypte le place dans une position de favori : sept (07) fois champions d’Afrique en 1957,1986, 1998, 2006,2008 et 2010 et à la 4ème place en 1976,1980 et 1984, les Egyptiens ambitionnent d’inscrire à nouveau leur noms dans les annales de l’ histoire de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Parviendront-ils à concrétiser leur rêve? Telle est la question. Avant de se qualifier pour les demi-finales, l’Egypte a dicté sa loi à l’Ouganda et au Ghana, par 1 but à 0 face aux deux équipes, et s’est séparée sur un score nul et vierge de 0 but partout contre le Mali. En quarts de finale, elle a également pris le dessus face au Maroc sur un score étriqué de 1 but à 0.