Can 2017/ Demi-finale: Les Etalons affrontent les Pharaons d’Egypte

Par Roland Affanou 30 Jan 2017

Les Pharaons d’Egypte ont décroché hier, à Port- Gentil en quarts de finale, leur billet pour les demi-finales de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Gabon 2017.

Ils ont battu les Lions de l’Atlas du Maroc sur un score étriqué de 1 but à 0. Le but égyptien a été inscrit dans les arrêts de jeu de la seconde partie du match. Ce but a brisé le rêve de l’entraîneur marocain Hervé Renard. Six (06) fois champions d’Afrique , les Egyptiens se sont fixé comme objectif de remporter pour une septième fois le prestigieux trophée continental. Mais avant de concrétiser cet objectif, ils doivent défaire en demi-finale les Etalons du Burkina Faso.

Ces Etalons ont éliminé en quart de finale de la compétition les Aigles de Carthage de la Tunisie par le score de 2 buts à 0. Donc, la sélection égyptienne est prévenue car les Burkinabè feront tout pour se qualifier pour la finale. Cela est possible car le sélectionneur Burkinabé a des éléments pour surprendre ces Egyptiens. Il faut signaler que lors de leur dernière confrontation jouée le 27 février 2016, l’Egypte a battu en match amical le Burkina Faso par le score de 2 buts à 0. Reste à savoir si l’Egypte pourra rééditer cet exploit à la phase finale de la Can face à ce Burkina Faso plus que jamais déterminé à remporter pour la première fois le prestigieux trophée continental.

Résultats des affiches des quarts de finale

Quart 1 : Burkina Faso # Tunisie : 2-0

Quart 2 : Sénégal # Cameroun : 0-0 (4 tirs contre 5 pour le Cameroun)

Quart 3: Rd Congo # Ghana : 1-2

Quart4 : Egypte # Maroc : 1-0

Les affiches des demi-finales

Mercredi 1er février

Burkina Faso # Egypte (Libreville, 20h)

Jeudi 02 février

Cameroun # Ghana (Franceville, 20h)

Match pour la 3ème place

Samedi 4 février

Perdant demi-finale 1# Perdant demi-finale 2 (Port-Gentil, 20h)

Finale

Dimanche 05 février

Vainqueur demi-finale 1 # Vainqueur demi-finale 2 (Port-Gentil, 20 h)