Can 2017/ Demi-finale: Le Cameroun et le Ghana se retrouvent

Par Arthur Sélo 30 Jan 2017 à 01:11 104

Les Lions Indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana vont s’affronter, ce jeudi 2 février 2017, dans le cadre des demi-finales de la 31è Can. Le Cameroun a dompté le Sénégal aux tirs aux buts (0-0, 5 t.a.b. 4) et le Ghana s’est défait de la Rd Congo (2-1).

Confirmation. Sans cesse le football rappelle aux commentateurs souvent grisés par l’euphorie qu’il reste une discipline fantastique où rien n’est certain. Le Sénégal, annoncé comme favori de cette Can a déchanté ce samedi 28 janvier 2017. Et comme en 2002 en Finale (0-0, 8 tirs contre 7), c’est aux tirs aux buts que les Lions Indomptables du Cameroun terrassent les Lions de la Téranga du Sénégal lors de leur quart de finale. Et c’est son meilleur joueur Sadio Mané qui a vu son tir repoussé par Fabrice Ondoa. Aliou Cissé, qui avait manqué son tir aux buts lors de la finale d’il y a 17 ans n’a pas su prendre sa revanche. Il est resté sur les certitudes qui ont rendu imbattable son équipe depuis les éliminatoires jusqu’à ce samedi dans la fraîcheur de la nuit de Franceville et au-delà de 120 minutes d’un match qu’il a dominé.

Rattrapés par leur inefficacité, les Sénégalais ont fait face à une équipe camerounaise qui a fait preuve de beaucoup de concentration, de rigueur et de physique. Si le Sénégal a dominé la première partie de la rencontre, la seconde a été plus équilibrée et les deux équipes ont eu des occasions avec un léger avantage. Les Lions du Cameroun ont réussi à dompter les Lions du Sénégal en bloquant les couloirs, en imposant le combat physique et en se procurant quelques occasions. Les Sénégalais, dans ces conditions, se sont retrouvés incapables de varier leur manière de jouer et à l’issue des 90 minutes plus, les 30 de prolongation, aucune des deux équipes ne parvient à ouvrir le score. Aux tirs aux buts, Sadio Mané l’attaquant de Liverpool, cinquième tireur sénégalais, voit son tir renvoyé par Fabrice Ondoa (FC Séville) qui se charge ensuite de tirer le dernier tir Camerounais et d’envoyer les Lions Indomptables en demi-finale de la Can Gabonaise (5-4). A cette étape, le Cameroun rencontre le Ghana.

Les frères Ayew font le boulot

Les Black Stars du Ghana se sont qualifiés pour les demi-finales de la Can, hier dimanche 29 janvier à l’issue d’un match engagé et très plaisant. Les Ghanéens ont construit leur victoire sur leur collectif, leur engagement, leur rigueur et leur force de caractère. Car, dans cette rencontre, la Rd Congo a eu la première occasion du match dans les cinq premières minutes. Bien servi, Dieudonné MBokani passe le gardien ghanéen avant de mettre sa balle dans le petit filet extérieur. Et au fil de la rencontre, les Black Stars ont pris de la confiance. Alors, le jeu s’est un peu équilibré jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, les Léopards ont repris les commandes du jeu sans trouver la faille. Le travail abattu en milieu de terrain par Wakasso va être récompensé. Le joueur intercepte le ballon dans la moitié de terrain des Léopards et trouve Jordan Ayew devant la surface de réparation. Le joueur de Aston Villa (2è division /Angleterre) résiste à un défenseur avant d’ajuster Tampi (1-0, 63’).

Fébriles après ce but, les poulains d'Abram Grant vont manquer de concentration sur un coup franc rapidement joué. Mpoku récupère et, comme il n’est pas attaqué, tente sa chance. Sa frappe flottante des 25 mètres finit sa course dans les filets de Razack (1-1, 65’). Dans cette rencontre, après l’orage congolais, André Ayew et ses coéquipiers avaient décidé de marquer le coup à leur adversaire qui n’a pas su s’y prendre. Christian Atsu bousculé dans la surface congolaise s’écroule. Le pénalty sifflé sera bien transformé en but par André Ayew qui envoie ainsi le Ghana en demi-finale.