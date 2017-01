Can Gabon 2017: La Tunisie accompagne le Sénégal en quart

Par Arthur Sélo 24 Jan 2017 à 00:43 54

Le verdict est tombé dans le groupe B de cette 31è édition de la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions de la Teranga et les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finales hier lundi 23 janvier 2017.

Avec une équipe remaniée largement par Aliou Cissé, comme on pouvait s’y attendre, le Sénégal s’est fait peur. Les Lions ont été menés par deux fois par les Fennecs d’Algérie qui devaient à tout prix gagner ce match. Les Algériens ont cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Islam Slimani (1-0, 10’). Mais Pape Kouly Diop égalise avant la pause (1-1, 44’). De retour sur la pelouse, les Fennecs ont repris la possession de balle. Ils seront récompensés par le doublet de Slimani (2-1, 52’). La joie sera de courte durée. Deux minutes auront suffi à Moussa Sow sur une frappe tendue des 20 mètres pour ramener les deux équipes à égalité (2-2, 54’). L’attaquant algérien Slimani a eu l’occasion de réaliser le triplé à la 72è minute quand sur une passe en profondeur, il se retrouve face au gardien sénégalais mais sa frappe passe à côté. Et les Fennecs annoncés comme favoris de cette compétition rentrent avec un point sans gagner le moindre match. Le Sénégal reste invaincu dans cette Can (7 points) et affrontera le Cameroun en quart de finale.

De son côté, la Tunisie a assuré l’essentiel en s’imposant devant le Zimbabwe au terme du match le plus prolifique de cette Can (4-2). Face à une équipe volontaire et courageuse, les Tunisiens ont pris très tôt l’avantage. Et si le match a été bien difficile, les Lions de l’Atlas ont réussi à gérer la rencontre et garder le score jusqu’au coup de sifflet final. La Tunisie est deuxième de ce groupe avec six points. En quart de finale, elle sera opposée au Burkina-Faso.