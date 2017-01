Can Gabon 2017: Le Burkina-Faso et le Cameroun s’envolent pour les quarts

Par Arthur Sélo 23 Jan 2017 à 09:36 71

Le groupe A de la Can 2017 a désigné ses deux représentants pour les quarts de finale. Les Etalons du Burkina-Faso et les Lions Indomptables se sont qualifiés dans la nuit gabonaise où les Panthères sont sorties de leur Can avec des regrets.

Aubameyang va s’en vouloir de n’avoir pas permis au Gabon d’être en quart de finale de sa Can. Il a eu la balle pour ouvrir le score dès les premières minutes de cette rencontre qu’il fallait gagner et où le Cameroun ne cherchait qu’un point. Mais, le meilleur joueur africain de 2016 n’a pas concrétisé cette occasion, signe annonciateur du dénouement qu’a connu ce match. Il aura été transparent durant la rencontre et a laissé le soin à Bouanga de porter l’équipe. Dans l’engagement comme dans l’envie de gagner, les Panthères ont été bien mieux que les Lions qui se sont contentés de défendre et de sécuriser le point du match nul. Même si ces Gabonais ont beaucoup tenté, ils ont manqué de réussite.

Les occasions franches étaient rares et mal exploitées. Et comme si c’était écrit que le Gabon n’allait pas franchir l’étape de groupe de la Can qu’elle organise, l’efficacité les a fuis jusqu’au bout. Et même quand le gardien camerounais Fabrice Ondoa était battu sur la frappe de Denis Bouanga dans le temps additionnel, la balle va trouver le poteau et revient sur Didier Ndong. Lui aussi voit sa frappe détourner par Ondoa. Le Cameroun (5 points +1) au bout d’un match difficile se qualifie pour les quarts de finale où il va retrouver le Sénégal.

De son côté, les Etalons du Burkina-Faso ont fait le travail. Sans grande difficulté ils ont battu les Djurtus de la Guinée-Bissau (2-0). Avec cette victoire, le Burkina-Faso termine premier de ce groupe A (5 points +2) va connaître son adversaire ce jour