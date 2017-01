Can Gabon 2017 - groupe B : Une place pour trois

Par Arthur Sélo 23 Jan 2017 à 02:28 55

Déjà les derniers matchs de groupe. Après la poule A, le dénouement de la poule B est pour ce jour dans la nuit de Franceville. Le Sénégal étant qualifié et assuré de terminer premier du groupe, il ne reste qu’une place à prendre par les trois autres prétendants que sont l’Algérie (1 point), le Zimbabwe (1 point) et la Tunisie (3 points).

Sénégal # Algérie: vaincre ou périr

L’enjeu de ce match est plus du côté des Fennecs d’Algérie que de celui des Lions de la Teranga. Ce match pour les Sénégalais est un test pour les remplaçants. Aliou Cissé a une occasion de faire tourner son effectif et de faire reposer les titulaires. Car, les Lions sont déjà qualifiés pour les quarts de finale avec l’assurance d’être premiers de ce groupe B. Pour lui donc, il s’agit de donner du temps de jeu aux joueurs qui n’ont pas joué jusque là et à ceux qui ont joué un peu.

Les Fennecs par contre jouent leur survie dans cette Can. Tout score autre qu’une victoire les renvoie à la maison. Annoncée comme favorite de la compétition, cette équipe a été décevante lors des deux premiers matchs. En panne d’inspiration dans le jeu, ces Fennecs éprouvent du mal à produire un beau football. Yassine Brahimi, Rachid Ghezzal et autres n’ont pas encore trouvé leur marque pour réguler le milieu du terrain et bien orienter le jeu. Riyad Mahrez, le héros du match contre le Zimbabwe (2-2) ne semble pas véritablement dans sa Can. Il ne porte pas l’équipe et Sofiane Hanni n’est pas mieux loti. Pour dire que c’est toute la machine algérienne qui est rouillée et le Belge Georges Leekens n’a plus le choix: il doit trouver le meilleur schéma pour faire évoluer son équipe. Même avec une équipe sénégalaise remaniée, la tâche ne sera pas facile. Les joueurs habitués à sortir du banc, cherchent toujours à saisir leur chance quand on le leur donne. Alors, les jeunes Lions remplaçants en quête de notoriété et de place dans le onze de départ vont tout donner et une victoire est toujours bonne pour le moral. Donc, quelle que soit la qualité de jeu, l’Algérie doit gagner et espérer que la Tunisie et le Zimbabwe se neutralisent.

Zimbabwe # Tunisie: Une victoire pour tout clore

La valeureuse équipe des Warriors jouent peut-être le match le plus important de sa vie. Si le Zimbabwe gagne face aux Aigles de Carthage et que l’Algérie remporte son match, les calculatrices devront sortir. Et, comme en 2013 entre le Mali et Rd Congo, la Caf risque de recourir au tirage au sort pour voir qui du Zimbabwe et de l’Algérie va accompagner le Sénégal pour les quarts de finale. Mais une victoire de la Tunisie tue tout espoir algérien et zimbabwéen. Alors le match entre la Tunisie et le Zimbabwe est comme une finale pour les deux équipes.

Un match nul ne condamne pas forcément la Tunisie. Mais il faut éviter les petits calculs. Quand on voit les deux matches livrés par les Aigles dans cette Can, on se rend compte que le Polonais Henryk Kasperczak a une belle équipe qui s’est déployée dans le camp adverse. Cette équipe a déjà montré, face au Sénégal, qu’elle était capable de faire face aux combats physique, l’une des armes des Warriors. Elle a montré aussi qu’elle est bien compacte et les joueurs jouent bien collectif, un autre point commun avec l’équipe du Zimbabwe emmenée par Kallisto Pasuwa. Donc ce match va se jouer sur les détails. D’abord sur l’efficacité et les Tunisiens en ont besoin au vu des deux précédents matchs où ils se sont créés assez d’occasions sans pouvoir les concrétiser. Ensuite, dans la rapidité des actions, les Warriors doivent rester concentrés. Ce match promet de belles choses et ces deux équipes ont leur destin en mains