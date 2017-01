Can 2017: La Tunisie se relance, le Sénégal se qualifie pour les 1/4 de finale

Par Roland Affanou 20 Jan 2017 à 07:35 86

Battus par 2 buts à 0 lors de la 1ère journée de la 31ème édition de la Can Gabon 2017 par les Lions de la Téranga du Sénégal, les Aigles de Carthage de la Tunisie, ont battu hier, à Franceville, les Fennecs de l’Algérie par 2 buts à 1 lors de la 2ème journée du groupe B.

Comme lors de la Can 2013 en Afrique du Sud, (2-0) le derby maghrébin a donc tourné à l’avantage de la Tunisie. A Franceville, les Fennecs n’ont toujours pas trouvé leur rythme. Après avoir frôlé l’humiliation face aux Warriors (2-2), l’Algérie n’a pu rien faire hier. La victoire des Aigles s’est construite sur les mêmes bases que le match contre le Sénégal. A la différence que les attaquants tunisiens ont retrouvé leur efficacité qui leur a cruellement fait défaut. Elle s’est précisée à la seconde partie. Et c’est le milieu offensif Youssef Msakni qui a été décisif sur le premier but tunisien, comme en 2013.

S’il avait éliminé les Algériens sur une frappe en pleine lucarne dans le temps additionnel, hier, il s’est joué de la défense algérienne côté droit avant de voir son centre détourné maladroitement par Aïssa Mandi dans son propre but (1-0, 5’). L’Algérie n’y arrive pas et le sélectionneur Geoges Leekens n’a pas trouvé la solution pour permettre à son équipe de se libérer. Le second but est consécutif à une autre grosse erreur. Faouzi Ghoulam, le joueur de Naples (Italie), fauche Wahbi Khazri dans la surface de réparation. Naïm Sliti se charge de transformer le penalty et enfonce les Algériens.

Pourtant en première période, Yacine Brahimi a eu la possibilité d’ouvrir le score dès la cinquième minute avec un coup franc à l'entrée de la surface. Mais, ni lui ni Ryad Mahrez, ni Islam Slimani, positionnés en pointe, n’ont pu peser. Et l’ombre du match contre le Sénégal qui a vu les attaquants maladroits devant le but, planait sur la Tunisie jusqu’à la 50è minute. Et tout changea. Le but de Sofiane Hanni, entré en seconde période à la place de Rachid Ghezzal, n’y fera rien (90e+1). La Tunisie se repositionne dans ce groupe alors que l’Algérie, en difficulté, n’a plus son destin en main. Surtout que la seconde rencontre de la journée a consacré la victoire du Sénégal (2-0) devant la valeureuse équipe de Zimbabwe.

Les Lions de la Teranga ont retrouvé leur superbe forme devant des Warriors qui n’ont jamais abdiqué. Les Sénégalais ont eu tellement d’occasions qu’ils auraient dû finir le match avec un score fleuve. Mais, après les deux buts de Sadio Mamé et d' Henry Saivet sur un coup franc bien exécuté, les attaquants se sont amusés à gâcher les occasions. On retient donc que le Sénégal est la première équipe qualifiée pour les quarts de finale avec deux victoires en deux matches