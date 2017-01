Can Gabon 2017 : Les cartes restent à distribuer

Par Arthur Sélo 20 Jan 2017 à 06:55 128

Dans le groupe C, les équipes livrent leur second match de la compétition ce jour à Oyem. La rencontre entre le champion en titre et la Rd Congo à des allures de finale.

Tout autre résultat qu’une victoire maintiendra la Côte d’Ivoire dans une mauvaise posture avant son dernier match contre le Maroc qui va tenter de se repositionner face au Togo.

Côte d’Ivoire # Rd Congo: Une victoire pour raviver l’espoir

Les Eléphants de la Côte d’Ivoire disputent leur second match de cette Can 2017 contre les Léopards de la Rd Congo. Ce match est d’abord un duel entre deux gardiens celui du Tout Puissant Mazembe Matampi Vumi (Rd Congo) et Sylvain Gbohouo (Côte d’Ivoire). Le premier a été impérial face au Maroc, le second n’a pas eu grand-chose à faire devant le Togo. Ensuite, cette rencontre a des allures de finale, avant la lettre. Pour le champion en titre, il faut une victoire pour se rassurer et se repositionner dans le groupe. Pour la Rd Congo, gagner c’est déjà obtenir son ticket pour les quarts de finale. C’est donc une rencontre importante pour les deux équipes. Mais, les deux équipes n’abordent pas ce match de la même manière.

Les Congolais vont jouer leur match à fond pour un temps afin de voir s’ils peuvent vite marquer ou imprimer du rythme à la rencontre. Puis, s’ils n’y arrivent pas, ils vont chercher un match nul. Avec déjà trois points obtenus après leur victoire (1-0) sur le Maroc lors de leur entrée en compétition, un match nul leur permet d’avoir quatre points et d’aller chercher la qualification lors du dernier match face au Togo.

Après le match insipide, sans boussole et sans identité de jeu, les Eléphants vont se présenter ce soir sur la pelouse avec des doutes. Leur premier match n’a pas permis de savoir ce que vaut réellement cette équipe. Et ils risquent de perdre pied face aux Congolais si les joueurs oublient encore de jouer en équipe, d’être solidaire et plus audacieux. Car, en face, la Rd Congo vient avec des joueurs volontaires, physiquement impressionnants et disciplinés tactiquement. Mais encore, ces joueurs congolais savent construire leur jeu.

Le premier défi des ivoiriens sera dans l’impact physique. Le second c’est d’arriver à retrouver une cohésion et un leader. Salomon Kalou n’a pas été à la hauteur au premier match, il a manqué une animation offensive au jeu et les couloirs n’ont pas été utilisés. Le dernier défi est l’efficacité. Quand une équipe a du mal à faire le jeu, il faut que ses attaquants soient capables de concrétiser les rares occasions qu’ils ont. Michel Dussuyer a les cartes en main, à lui de savoir les distribuer.

Maroc # Togo:

Pour ce deuxième match du groupe C, on a droit à une opposition de style. Les Lions de l’Atlas du Maroc ont un jeu basé sur la technique et la rapidité. Les Eperviers du Togo sont plus dans l’impact physique que dans la technique. C’est d’ailleurs l’arme utilisée contre la Côte d’Ivoire et qui a permis aux Eperviers d’empêcher les Ivoiriens de trouver des espaces. Alors, avec un point, le Togo se doit de ne pas perdre cette rencontre alors que le Maroc a besoin d’une victoire avant d’aller affronter la Côte d’Ivoire lors de son dernier match de groupe. Alexys Romao et Mathieu Dossevi doivent être plus tranchants dans le jeu et plus précis dans leurs passes. Leur apport en milieu de terrain est bien important sauf que sur le plan offensif, Dossevi a fait de mauvais choix contre les Eléphants.

Adébayor n’a plus ses jambes d’il y a quatre ans mais demeure le point d’ancrage du jeu togolais, à Serge Gakpe et Floyd Ayité d’en profiter pour surprendre l’adversaire. Ces deux là savent aussi marquer et Claude Le Roy doit savoir les utiliser. Hervé Renard, l’entraineur du Maroc sait ce qu’il a à faire. Il a des joueurs comme Medhi Benatia en défense, Mounir Obbadi au milieu et Youssef El Arabi qui peuvent servir de pilier pour le jeu des Lions.