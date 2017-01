Can Groupe A: Tout est à refaire pour les quatre équipes

Par Arthur Sélo 18 Jan 2017 à 04:01 374

La 31è édition de la Can entame sa deuxième journée ce jour à Libreville avec le groupe A. Les quatre équipes ont un point chacune et on pourrait dire que c’est aujourd’hui que débute leur Can.

Autant dire que les deux matches, Gabon # Burkina-Faso et Cameroun # Guinée Bissau sont déjà des rencontres décisives pour se faire une place en quart de finale

Gabon # Burkina-Faso: une victoire pour se rassurer

Ces deux équipes ouvrent le bal de la deuxième journée de la Can 2017 avec un impératif de résultat. Si une équipe perd ce match, elle compromet fortement ses chances de qualification pour les quarts de finale. Après le jeu terne proposé contre la Guinée-Bissau, petit poucet de ce groupe A, les Panthères doivent hisser leur niveau de jeu face à un adversaire d’un autre standing. Dans la construction de jeu et au niveau de l’occupation du terrain, l’équipe a montré des faiblesses face à la modeste équipe des Djurtus. L’équipe a manqué aussi de concentration sur le but égalisateur des Bissau-guinéens lors du match d’ouverture de cette Can. Face aux Etalons du Burkina-Faso qui ont été assez compacts, les Panthères auront du mal à poser le ballon surtout en milieu de terrain où ils ont été bousculés par la Guinée-Bissau. Dans l’impact physique, les deux équipes ont du répondant. Donc cette rencontre sera assez tactique mais le Gabon qui évolue à domicile avec à la pointe de son attaque sa flèche Pierre Emerick Aubameyang présente un léger avantage. Si les milieux de terrain (Samson Mbingui, René Junior Lemina) retrouvent leur vivacité, le Gabon peut créer constamment le danger dans la surface des Burkinabè. Mais, attention les Etalons ont montré une bonne solidarité face aux lions indomptables du Cameroun samedi dernier. Le point du nul obtenu contre le Cameroun est une manière pour les Burkinabè de dire qu’ils sont venus pour aller loin à cette Can. De plus les Etalons ont une revanche à prendre. Le 17 janvier 2015 à Bata en Guinée équatoriale, lors de la dernière édition de la Can, le Burkina perd son premier match de poule contre le Gabon (0-2). Une autre source de motivation pour l’équipe de Paul Duarté. Les Gabonais sont donc prévenus.

Cameroun # Guinée-Bissau: un match pour se repositionner

Les Camerounais ont raté leur entame de la compétition en concédant un nul face aux Burkinabè dans une rencontre où ils ont mené au score pendant plus d’une demi-heure. Une belle équipe des Lions indomptables en reconstruction avec de jeunes joueurs. Face à la Guinée, le Cameroun est largement favori. Mais, il faut se méfier de cette équipe des Djurtus (Les Lycaons). Ils sont combatifs, solidaires avec un bloc équipe qui sait mettre la pression sur l’adversaire. Cette équipe joue sans pression, sans complexe et n’a rien à perdre. Une telle équipe peut créer la surprise. Donc, les Camerounais, pour se repositionner dans ce groupe, ne doivent pas sous estimer leur adversaire du jour. De toute façon, s’ils veulent se présenter devant le Gabon lors de leur dernier match de poule dans de bonnes dispositions, les lions Indomptables doivent battre la Guinée. Ils ont les moyens et cette équipe est bien taillée pour aller loin si les joueurs gardent leur concentration tout au long de chaque match