Classement Fifa Coca-Cola du mois de décembre : les grandes tendances

Par Roland Affanou 24 Déc 2016 à 20:41 638

Rechercher OK

Le nouveau classement Fifa/ Coca-Cola a été dévoilé, à Zurich, par la Fédération Internationale de football association (Fifa). Le Bénin, pour le deuxième mois consécutif, n’a ni progressé ni chuté.

Il se maintient toujours à la 66ème place avec un total de 551 points, ceci derrière le Cameroun (65ème). Cela s’explique par le manque de compétition des équipes béninoises sur le plan continental et international.

Mais, sur le plan africain, c’est le même phénomène qu’on observe. Il n’y a pas de changement au niveau du premier pays africain dans le nouveau classement mondial. Le Sénégal est à la 33ème place, la Côte d’Ivoire à la 34ème place, la Tunisie à la 35ème place et l’Egypte à la 36ème place. Sur le plan mondial, l’Argentine garde sa première place et le Brésil sa deuxième place. L’Allemagne se cantonne à la 3ème place et la France à la 7ème place.

Globalement, l’année 2016 a été marquée par un léger recul pour les sélections africaines avec sept (07) représentants africains présents dans le Top 50 contre huit il y a un an. Ce total place l’Afrique derrière l’Europe (28) et l’Amérique du Sud (8).

Il faut préciser que la prochaine édition du Classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publiée le 12 janvier 2017. Dans le nouveau classement publié hier par la Confédération africaine de football (Caf), le Bénin est à la 14ème place. Le Sénégal de son côté termine l’année 2016 à la première place et la Côte d’Ivoire par contre, est à la deuxième place. La Tunisie est à la 3ème place, l’Egypte à la 4ème place et l’Algérie à la 5ème place

Le top 10 mondial

Argentine Brésil Allemagne Chili Belgique Colombie France Portugal Uruguay Espagne

Le top 20 africain