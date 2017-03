Un afflux massif de touristes américains au Canada

Par Simon Akozoun 08 Mar 2017 à 16:58 90

Année record avec 24 millions d’américains ont visité le Canada en 2016. 2016 marque donc une hausse de 8,3% de voyageurs américains qui se sont rendus au Canada par rapport à 2015.

Parmi les raisons explicatives de ce phénomène on note une monnaie intéressante pour les visiteurs, le dollar canadien étant moins fort que le dollar USA. Par ailleurs le prix de l’essence est également moins élevé.

Fait notable, la seule région du Québec a investit prêt de 2 millions de dollars en achat d’espace publicitaires pour incités les résidents de plusieurs Etats américains de venir passer leurs vacances dans la province francophone.

Discours qui a l’air de plaire aux américains, qui plébiscitent en retour le patrimoine historique et culturelle de la région. Une destination leur permettant à la fois de découvrir une nouvelle culture et de voyager, …

Le Québec, une destination « européenne » fortement apprécié par les américains

Une étude réalisée par l’Office du tourisme de Québec montre que les touristes américains estiment particulièrement la culture franco-canadienne propre à cette région, son patrimoine historique sans oublier les charmes de la nature répandues dans la région du Québec.

En bémol, les américains se disent freinés par la météo de la région ainsi que la prédominance de l’usage du français, matérialisé notamment par l’affichage signalétique en français uniquement.

Cependant, prêt de 70% des américains ayant séjournés au Québec recommandent cette région selon le sondage réalisé auprès de 7 000 participants répartis dans 8 états américains.

Et le Québec continue d’avoir le vent en poupe, … janvier 2016 note une croissance de 20,4% du nombre de touristes américains, …

Montréal, une ville profitant particulièrement de l’afflux touristique

Que ce soit auprès d’une clientèle business américaine (la ville comporte un important centre d’affaire anglo-saxon) ou auprès d’une clientèle jeune, les hôteliers n’ont jamais autant vendus de nuitées qu’en Mai dernier. Montréal plus que jamais rayonne et se hisse au rang des plus grandes villes canadiennes.

Culture oblige, nombre d’américains se sont déplacés avec leurs armes à feux

Revers du tourisme américain, les touristes des Etats Unis ont l’habitude pour certains de voyager avec leur arme à feux. La police canadienne a été très claire, rentrer sur le territoire canadien avec des armes à feux peut entrainer une saisie, une amende, une action en justice et rendre interdit les personnes concernées de séjour en territoire canadien.

Le Canada est un pays qui protège avant tout ses frontières et son patrimoine. C’est pour cela qu’il a rendu obligatoire depuis mars 2016 de remplir l’AVE Canada Formulaire (Autorisation de Voyage Electronique). Pour chaque membre de la famille, pour un voyage d’une durée de 6 mois, l’autorisation est valable pour 5 ans.

Bien effectuer ses démarches et bien se renseigner en amont est essentiel pour ne pas être confronté à la police canadienne lors de son arrivée dans le 2ème pays le plus grand du monde et au développement touristique galopant.