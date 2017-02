En France, les Cérégales du béninois Togbédji Ahokpa se développent

Par Georges C. 25 Fév 2017 à 22:14 400

Il y a quelques mois, LNT vous parlait du béninois Togbédji Ahokpa qui avait fait de la recette du dèguè national un yaourt aux normes de fabrication adaptées à la France.

Se basant sur le lait de vache de la Bretagne (où la société a vu le jour) l'un des meilleurs laits de vache de France, Togbédji Ahokpa avait pour ambition de partager cette formidable recette avec les français sous l'appellation les Cérégales.

Depuis Il a décidé de sortir de la Bretagne pour aller à la conquête de la France. Paris est la première ville qui a été choisie par la société. Pour ses débuts dans la 4 ème capitale économique mondiale, Togbédji AHOKPA vient de frapper un grand coup en signant avec 51 magasins Franprix ( Groupe Casino, €46 Milliards de CA).

Lors de notre première interview, il nous affirmait déjà ceci, quant à ses ambitions pour son entreprise: « ... En somme, construire une organisation solide pouvant servir de socle à mes projets et à ma vision de ce que le monde, ainsi que les hommes et les femmes qui y vivent doivent être. C'est ensuite, et vous l'avez certainement deviné, de permettre aux humains de pouvoir manger à leur faim. Il s'agit-là d'une grande vision qui va de l'Europe à l'Afrique …»

Lentement mais sûrement Togbédji AHOKPA est entrain de s’imposer comme une valeur sûre de l’alimentation et de l’entrepreneuriat de la diaspora béninoise. Les Cérégales aujourd’hui ce sont deux saveurs: Vanille et Caramel beurre salé. Sans aucun doute, les béninois n'ont pas pas fini d’entendre parler de ce digne fils du terroir, qui viendra peut-être qui sait, un jour commercialiser ses Cérégales sur la terre au Bénin.