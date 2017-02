Espérance de vie : pronostic d’un prolongement à 90 ans pour les femmes

Par Olivier Ribouis 22 Fév 2017 à 09:19 87

Etre femme dans les pays développés devrait être synonyme d’avoir une longue vie. Selon les résultats d’une étude publiée ce mercredi dans la revue médicale britannique The Lancet, l’espérance de vie dans les pays développés devrait augmenter d’ici 2030 et les femmes pourraient avoir jusqu’à 90 ans en moyenne de vie terrestre.

L’étude a été faite dans 35 pays développés avec 21 modèles mathématiques. A l’analyse des données, les femmes sont apparues plus résistantes et passeraient à l’horizon 2030, le cap des 90 ans (90,8 ans en moyenne) contre 88,6 ans et 88,4 ans pour les Françaises et les Japonaises. Quant aux hommes, ils connaîtront également une augmentation de leur espérance de vie. Pour les Sud-coréens, il devrait être de 84,1 ans, légèrement devant les Australiens et les Suisses qui afficheront 84 ans.

La situation s’améliore aussi aux Etats-Unis mais en dessous de l’ensemble des autres pays développés. Les Américaines passeront de 81,2 ans à 83,3 ans en 2030 tandis que les Américains passeront de 76,5 à 79,5 ans. Selon les chercheurs, cette situation s’explique par l’absence d’un système de santé universel, des taux d’obésité, d’homicide de mortalité maternelle et infantile élevés. A noter que l’étude n’a pas pris en compte des évènements imprévus qui pourraient bouleverser la donne.