Sécurité et développement : les partis politiques socialistes en conclave au Maroc

Par Steve Madenda 22 Fév 2017 à 07:36 196

A la tête d’une délégation de partis socialistes d’Afrique de l’Ouest, Emmanuel Golou, Président du Comité Afrique de l’Internationale socialiste et Président du Parti Social-démocrate du Bénin, a pris part à une rencontre régionale Sud-sud sur le lien entre la sécurité et le développement.

Il s’agissait d’une forte délégation composée du Président du Parti Socialiste Sénégalais, Ousmane Tanor Dieng de Kafui Adjamagbo Johnson, Secrétaire Général de la Convention Démocratique des Peuples Africains (Togo), Firmin Krékré Dagbo, Vice-Président du FPI (Côte d’Ivoire), ainsi que d’autres responsables du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée Biseau.

Cette grande rencontre a eu lieu sur invitation du Groupe socialiste au Parlement Royal du Maroc, en collaboration avec la Commission des relations extérieures du parlement qui a organisé jeudi 16 février 2017 la deuxième édition de son colloque international sur le thème « La coopération et les enjeux de sécurité et du développement en Afrique de l’Ouest », en présence notamment du Premier secrétaire de l’Union des Socialiste et des Forces Populaires (USFP), l’hôte principal de l’évènement.

Emmanuel Golou, en sa qualité du Président du comité Afrique de l’IS, a prononcé le discours inaugural du colloque. Dans une allocution très saluée par les participants, il a félicité le Maroc à travers Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la régularisation des sans-papiers africains et le retour du pays dans l’Union Africaine. Conscient de ce que le continent africain fait face à des défis d’ordre économique, social mais surtout sécuritaire, le président Emmanuel Golou a rappelé à ses camarades le rôle joué par le Maroc au cours de la Conférence de haut niveau sur la coopération Sud-Sud tenue à Marrakech en décembre 2003. Pour lui, la coopération Sud-Sud est une opportunité et une perspective pour apporter des réponses efficaces aux défis que connaît l’Afrique, notamment en matière de sécurité. Car, pour lui, le développement n’est possible que dans un environnement de paix et de tranquillité.

En outre, dans son discours de bienvenu, le Premier secrétaire de l’Usfp, Driss Lachguar, a mis en exergue l’importance de ce colloque qui se déroule quelques semaines après le retour du Maroc dans la grande famille africaine qu’est l’Union Africaine. Il a aussi décliné les objectifs du colloque tout en remerciant le Président Emmanuel Golou d’avoir honoré de sa présence pour présider en personne les débats.

Notons pour finir que cette rencontre régionale a été clôturée par une audience de la délégation des participants, conduite par le Président Emmanuel Golou, au Président de la Chambre des Représentants du Parlement royal du Maroc, Habib El Makri. Cette audience a été l’occasion de débattre de la situation sécuritaire actuelle en Afrique de l’ouest, des défis à relever, ainsi que des approches de solutions et des domaines d’intervention susceptibles de consolider les relations entre le Maroc et les autres Etats. Pour le Président du Comité Afrique de l’IS, le Maroc dispose de toutes les potentialités pour assumer un rôle de locomotive de coopération sud-sud et de développement en Afrique.