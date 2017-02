Tchad : les titulaires de faux diplômes recherchés

Par Olivier Ribouis 22 Fév 2017 à 07:46 317

Vaste opération contre les faux diplômes au Tchad. Le gouvernement tchadien vient de lancer un appel d’offre pour auditer les diplômes de tous les fonctionnaires et agents d’Etat.

L’opération pour laquelle le ministère tchadien de la Fonction publique recherche une expertise a pour but de vérifier l’authenticité des diplômes et d’assainir le fichier de ceux qui travaillent dans les services publics du pays de 1996 à 2016. Sont concernés par cet audit selon le communiqué du Ministère de la Fonction publique et du Travail, les diplômes de Baccalauréat, du Brevet d’étude du premier cycle (Bepc) et autres diplômes équivalent.

Les diplômes ayant servi au reclassement de certains fonctionnaires seront aussi passés au contrôle des auditeurs. Le gouvernement tchadien estime que cette opération permettra d’avoir une meilleure maîtrise des charges salariales de l’Etat. Au terme de l’opération, a indiqué le ministre tchadien de la Justice, Prof. Ahmat Mahamat Hassane, la justice se saisira du dossier pour la poursuite de ceux qui seraient identifiés comme détenteurs de faux diplômes.