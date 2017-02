Burkina : le Président Kaboré n’est plus ministre de la Défense

Par Olivier Ribouis 21 Fév 2017 à 19:01 310

Au Burkina Faso, le Président Roch Christian Kaboré n’est plus ministre de la Défense. A la faveur d’un remaniement ministériel opéré lundi soir, il a cédé ce poste à son ancien ministre de la Jeunesse Jean Claude Bouda qui devient désormais, Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants.

D’autres changements sont à noter. De 30 dans le précédent, le nombre de ministre est passé à 32 dans le nouveau gouvernement qui compte cinq entrants. En ce qui concerne ces nouveaux ministres, on a : Oumarou Idani (Ministère des Mines et des Carrières), Adja Fatimata Ouattara Sanon (Ministère de l’Economie numérique), Alkassoum Maiga (Ministère de l’Enseignement supérieur), Nikola Medah (Ministère de la santé) et Siméon Sawadogo (Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation).

Dans cette équipe gouvernementale remaniée qui a tenu son premier Conseil des ministres ce mardi, il n’y a pas eu de changements au niveau de certains ministères clés comme la Justice, l’Economie et les Finances, les Affaires Etrangères.