Conférence sur l'Océan et l'Odd 14 : Le parlement béninois représenté à la réunion préparatoire

Par Pascal Mensah 14 Fév 2017 à 13:54 76

Une réunion préparatoire de deux jours se tiendra, les 15 et 16 février 2017, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, sous la présidence de S.E.M. Alvaro Mendonya Moura, Représentant permanent du Portugal auprès de l'ONU, et de S.E.M. Burhan Gafoor, Représentant permanent de Singapour auprès de l'ONU, en vue d'examiner les principaux éléments de la Conférence de l'Onu sur l'Océan et l'Odd 14.

Cette réunion préparatoire prendra également en compte les thèmes des dialogues de partenariat et les éléments d'un "Appel à l'action". Les honorables André Okounlola et Adam Badougou représentent le parlement béninois à cette rencontre sur la préservation des océans et les eaux pour un environnement sain qui se tient actuellement au siège de l’Organisation des Nations Unis (ONU). «Préservons les Océans et les eaux pour un environnement sain» est le thème qui réunit cette année les parlementaires du monde intéressés par les questions de la préservation de l’environnement. La conférence vise à être le changeur de jeu qui va inverser le déclin de la santé de notre océan pour les gens, la planète et la prospérité.

Elle sera axée sur les solutions avec l'engagement de toutes les parties prenantes. La Conférence vise à: identifier les moyens d'appuyer la mise en œuvre de l'ODD 14; s'appuyer sur les partenariats existants et stimuler les nouveaux partenariats innovateurs et concrets pour faire avancer la mise en œuvre de l'ODD 14; associer les gouvernements, le système des Nations Unies, les autres organisations intergouvernementales, les institutions financières internationales, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, les institutions universitaires, la communauté scientifique, le secteur privé, les organisations philanthropiques et d'autres acteurs pour évaluer les défis et Les possibilités liées à l'application de l'Objectif 14; partager les expériences acquises aux niveaux national, régional et international dans la mise en œuvre de l'Objectif 14; contribuer au processus de suivi et d'examen de l'Agenda 2030 pour le développement durable en apportant une contribution au forum politique de haut niveau sur le développement durable, conformément aux résolutions 67/290 du 9 juillet 2013, 70/1 du 25 septembre 2015 et 70/299 du 29 juillet 2016, sur la mise en œuvre de l'objectif 14, y compris sur les possibilités de renforcer les progrès à l'avenir.

La Conférence comprend des séances plénières, des dialogues de partenariat ainsi qu'un événement spécial pour célébrer la Journée mondiale de l'océan.