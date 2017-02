Cameroun : deux multinationales se disputent autour du pétrole et du gaz camerounais

Par Olivier Ribouis 08 Fév 2017 à 18:12 56

Bowleven Plc et Crown ocean capital (Coc), deux multinationales respectivement basés en Grande Bretagne et à Monaco se livrent une bataille autour de la gestion des champs pétroliers et gaziers de Bomono et d’Etindé au Cameroun.

L’entreprise britannique dénonce à ses actionnaires une Offre publique d’achat (Opa) envisagée par Coc qui détient 11% de son capital. Dans un communiqué publié ce mercredi, Bowleven révèle que Coc a l’intention de l’affaiblir devant les autorités camerounaises.

« L’intention déclarée de Coc est de convertir Bowleven en une société de portefeuille, de retirer les liquidités du bilan de Bowleven et de le laisser dans une position précaire » a indiqué la britannique dans son communiqué.

La monégasque est accusée de vouloir prendre contrôle du Conseil d’administration pour faire de Bowleven, « un distributeur de billets » aux administrateurs. Bowleven apprend qu’elle a un bon bilan de 95 millions de dollars au 31 décembre 2016 et n’a aucune dette. Coc, l’actionnaire à 11%, se dit insatisfait des dividendes à lui versées par Boweleven et a convoqué une Assemblée générale afin de révoquer six administrateurs.

Estimant que Coc est dans une logique déstabilisante, Boweleven demande à ses actionnaires de bloquer toute tentative de Coc à propos de leurs avoirs.