Sénégal : les rebelles casamançais veulent déposer les armes

Vers la résolution de la crise de la Casamance au Sénégal. Dans un communiqué conjoint, le Mouvement des forces démocratiques en Casamance (Mfdc) et le Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (Grpc) ont manifesté leur volonté de faire la paix avec Dakar.

« Le règlement de la crise en Casamance passe d’abord par l’unification des différentes bases du Mfdc, la préparation du processus de négociations avec le gouvernement et la signature d’un accord de paix définitif et inclusif » ont indiqué le Mfdc et le Grpc dans le communiqué.

A la tête du Grpc, l’ancien ministre Robert Sagna croit en la bonne foi du Président Macky Sall pour un règlement pacifique de la crise. Pour lui, le Président sénégalais qui a évité la guerre en Gambie ne peut pas la créer en Casamance. Avis que partage Ibrahima Ama Diéme, le leader du Mfdc. « Macky Sall souhaite mettre fin à un conflit qui n’a que trop duré, que les armes soient définitivement déposées et que les efforts soient consacrés au développement de la région » ont-ils affirmé dans leur communiqué. Ce désir d’aller vers la paix après plus de 35 ans de conflit pourrait semble être le résultat de la difficile alternance opérée à la tête de la Gambie avec le départ forcé de Yahya Jammeh sous l’intransigeance de la Cedeao et notamment le Sénégal.