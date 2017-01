Cameroun : une mise en garde aux opérateurs de télécommunications

Encore deux semaines de grâce pour les opérateurs de télécommunications au Cameroun. Le ministère camerounais des postes et télécommunications (Minpostel) donne jusqu’au 14 février prochain aux opérateurs de télécommunications détenteurs de « titre transitoire » pour se mettre en règle.

C’est dans un communiqué que Minette Libom Li Likeng a informé les opérateurs de télécommunications de cet énième « délai de rigueur » qui leur est accordé pour qu’ils fassent parvenir leurs dossiers de demande de licence. En charge de la régulation du secteur, l’Agence de régulation des télécoms (Art) avait délivré des titres transitoires dont se servent les opérateurs appelés à s’octroyer la licence proprement dite.

« Conformément aux dispositions des articles 35 et 42 du décret du 14 juillet 2012, fixant les modalités d’établissement et ou d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques soumis au régime de l’autorisation, la délivrance de licences ou de titre en tenant lieu, relève de la seule compétence du ministre des postes et télécommunications » a-t-elle rappelé dans le communiqué prévenant qu’au-delà du 14 février 2017, les opérateurs non en règles seront suspendus.