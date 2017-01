Upci: Le député Arifari Bako élu membre du bureau du Comité exécutif

Par Ismail Keko 30 Jan 2017 à 08:56 294

Outre le Sénégal, la Mozambique et le Cameroun, le Bénin fait partir désormais du bureau du Comité exécutif de l'Union Parlementaire de la Conférence Islamique. Ce plébiscite est l’œuvre du dynamisme de la diplomatie parlementaire béninoise caractérisée par sa discrétion et son efficacité.

Elle a su négocier et bien pour faire élire un député de la 7è législature, en la personne de l’honorable Nassirou Arifari Bako, président de la commission des relations extérieures et ancien ministre des affaires étrangères. Selon les informations recueillies des sources proches des députés participants, ce n’était pas gagné d’avance puisque le Burkina-Faso tenait aussi à se faire élire au Comité exécutif de l’Union. Les diplomates parlementaires béninois, membre de la délégation ont beaucoup pesé de leur poids et de leur management pour faire baisser la main de leur collègue du Faso