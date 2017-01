Défaite de Manuel Valls à la primaire : vers une fin de carrière ?

Par La rédaction 29 Jan 2017 à 20:49 166

En France, la primaire de la gauche, tout comme celle de la droite s'est achevée avec une énorme surprise.

Le résultat n'a pas du tout été celui que prévoyaient les sondages. Et pour cause le mieux placé, l'ancien premier ministre Manuel Valls a clairement été battu par Benoît Hamon, le candidat dont la politique était la plus à gauche.

On se souvient de l'élection de François Fillon lors de la primaire des Républicains. Ce dernier avait également déjoué les pronostics des instituts de sondage qui tablaient plus sur Alain Juppé.

Mais la question qui est sur toutes les lèvres depuis la défaite de l'ex-premier ministre : va-t-il survivre à cet Échec?

Pour rappel avant l'organisation de la primaire l'opinion nationale française était globalement en défaveur de la politique menée par M. Valls. Une politique qui lui a valu des opposants farouches mais aussi une gifle, il y a quelques jours de la part d'un jeune opposant (lire ici).