Union africaine : 42 pays soutiennent le retour du Maroc

Par Olivier Ribouis 29 Jan 2017

Retour quasi acquis pour le Maroc au sein de l’Union africaine. Au 28ème sommet de l’Ua qui s’est ouvert à Addis-Abeba où les Chefs d’Etats se prononceront sur sa demande de réintégration, le Maroc a déjà le soutien inconditionnel de 42 pays, a-t-on appris de source diplomatique.

Selon la même source, le Ghana est le dernier pays à avoir exprimé son soutien au retour du Maroc au sein de l’Ua. Déjà dans la capitale éthiopienne pour la plupart, les Chefs d’Etat rendront le verdict tant attendu après leurs rencontres de lundi et mardi.

Parti de l’organisation continentale en 1984 pour exprimer sa désapprobation à l’admission de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd), le Maroc mène depuis six mois une offensive diplomatique pour faire son retour. Si le royaume a un grand nombre de pays acquis à sa cause, il a contre lui, retour l’Algérie et l’Afrique du Sud.