Virus H5N8 : le Gabon refuse les poulets de France

Le Gabon ne veut plus importer les poulets en provenance de la France sur son territoire. Pour préserver le Gabon d’une épidémie de grippe aviaire due au virus H5N8 qui fait des ravages dans l’élevage en France et dans l’Hexagone, les autorités du pays ont annoncé la décision d’interdiction des importations de poulets venant de France.

«Pour éviter une éventuelle introduction de ce virus sur le territoire gabonais, le gouvernement a décidé de prendre cette mesure conservatoire de l'interdiction stricte d'entrée sur le territoire gabonais, de toutes espèces de volailles vivantes, d'importations d'œufs à couver et des poussins d'un jour, des oiseaux de compagnie et des oiseaux sauvages en provenance de la France» a indiqué Yves Fernand Manfoumbi, ministre gabonais de l’Agriculture et de l’élevage. La crainte de Libreville est renforcée par avertissement d’experts signalant que le virus H5N8 est « hautement pathogène » et plus dangereux que le H5N1. Le virus a été officiellement signalé en France le 02 décembre 2016. Selon certaines sources, le nombre de foyers de ce virus dépasse 700 en Europe. Grand consommateur de poulet, le Gabon pourrait compter sur sa production locale pour combler ses besoins. Le pays compte aussi de grandes entreprises d élevage capable de relever ce défi.