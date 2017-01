Bénin -Togo : la BAD finance la rénovation d'une partie de l'axe Lomé - Cotonou

La Banque africaine de développement a accordé un don et un prêt d'un montant total de 40,8 millions de dollars pour aider à rénover une partie de l'axe Lomé - Cotonou (plus précisément dans les territoires togolais).

D'après les premières informations, le tronçon concerné est celui de Avépozo–Aného (30 km). Les travaux se concentrent sur l'élargissement de la route, mais également la sécurisation de la côte avec le renforcement en sable de la plage pour réduire la vitesse d'avancée de la mer.

Plus globalement, la BAD souhaite à long terme rénové tous les axes dégradés sur le corridor Abidjan - Lagos :

'’Le projet sécurisera et renforcera l’axe Lomé–Cotonou, ô combien stratégique pour le commerce et la circulation des personnes dans la sous-région, tout en contribuant à consolider l’intégration régionale et à améliorer les conditions de vie des 1,7 million de personnes vivant dans cette zone côtière’’ peut-on lire dans un communiqué de la BAD