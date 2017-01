Espagne : un Gabonais retrouvé dans une valise à la frontière

Par Olivier Ribouis 04 Jan 2017 à 09:46 271

Tous les moyens sont bons pour se retrouver dans un pays qu’on considère comme l’eldorado. Cela ressemble à la maxime d’un jeune Gabonais retrouvé dans une valise à la frontière espagnole.

La Garde civile espagnole a retrouvé le jeune de 19 ans parmi les bagages à Ceuta peu avant le nouvel an, le 30 décembre dernier. Sur la photo prise par la Garde civile espagnole, on voit le jeune homme replié et coincé avec le cou également replié à l’intérieur de la valise. Selon le ministère espagnol de l’intérieur, la valise le contenant était tirée par une passeuse marocaine qui a été interpelée à la frontière. Comme ce Gabonais, d’autres migrants africains originaires de Guinée Conakry, un homme et une femme, ont été retrouvés dans de pareilles conditions à l’intérieur de valises disposées dans un coffre de voiture. Pour les autorités espagnoles les tentatives de passage de ce type constituent un phénomène inquiétant pouvant engendrer de nouveaux drames de l'immigration.