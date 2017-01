2017 : l’Ua veut «Exploiter le dividende démographique grâce à l’investissement dans la jeunesse»

Par Olivier Ribouis 03 Jan 2017 à 14:00 339

Nouvelle année, nouvel engagement. Pour l’Union africaine 2017 sera une année pour mettre en valeur le potentiel démographique avec des investissements dans la jeunesse a indiqué Dr Dlamini Zuma dans un communiqué annonçant le thème de la nouvelle année.

« Le thème retenu pour 2017 est le suivant : ''Exploiter le dividende démographique grâce à l’investissement dans la jeunesse'' » a annoncé la présidente de l’Ua. Selon elle, « Les jeunes représentent plus de 70 % de la population africaine et demeurent une composante importante de nos ressources les plus précieuses ». Les investissements dans la jeunesse se feront avec le concours des Communautés économiques régionales, la société civile, les organes de l’Union africaine, les États membres ainsi que tous les partenaires à travers un programme pour les jeunes de l’Ua. 2017 sera également l’année où les Chefs d’État et de Gouvernement du continent choisiront, parmi cinq candidats en lice, la personnalité qui remplacera la sud-africaine à la tête de la Commission de l’Union africaine lors de leur 28e Sommet à Addis-Abéba en Éthiopie. En prélude à cet évènement, a rappelé Dr Dlamini Zuma, « Pour la première fois, les cinq candidats à la présidence ont participé à un débat télévisé en direct, appelé MjadalaAfrika ». Ce débat organisé le 9 décembre 2016 par l’Académie du leadership de l’Ua, a selon elle, permis aux citoyens africains d’avoir eu « l’occasion d’entendre leur nouveau Président/nouvelle Présidente parler de ses perspectives pour la Commission et pour l’Union ». Elle estime que « C’est un événement sans précédent qui constitue un jalon important dans l’histoire de la Commission ».