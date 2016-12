Exportation : l’Ukraine a livré plus de 374 tonnes d’escargots en 2016

Par Olivier Ribouis 27 Déc 2016 à 11:58 923

L’Ukraine s’illustre dans l’exportation d’escargot. En 2016, le pays a livré plus de 374 tonnes d’escargots selon une estimation du Club ukrainien de business agricole. Une estimation qui devrait bien être largement dépassé.

Les 374 tonnes évoquées ne sont que la quantité de ces petits gastéropodes exportés vers deux pays, la Lituanie et la Pologne pour le compte des neuf premiers mois de l’année. Pour l’Ukraine qui n’exportait que trois tonnes d’escargot par an jusqu’en 2013, c’est un grand exploit qui montre la dimension que prend cette filière dans le pays qui s’illustrait dans l’exportation du lard salé. Pour la même période, il n’y a eu que 51 tonnes de lard salé exporté. Les gastéropodes exportés en Lituanie et en Pologne finissent souvent en France, en Italie ou en Hongrie selon le communiqué du Club. En effet, les escargots livrés à un euro le kilogramme dans les deux premiers pays sont traités et réexportés dans les autres et notamment en France où le kilo coûte environ 15 euros. De quoi motiver les acteurs de la filière escargot.