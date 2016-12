Fêtes de fin d’année : 6000 alarmes anti-agression sexuelle distribuées aux Autrichiens

Par Olivier Ribouis 20 Déc 2016 à 15:03 360

Des mesures préventives contre les agressions sexuelles lors des fêtes de fin d’année en Autriche. Karl-Heinz Grundböck, le ministre autrichien en charge de la sécurité intérieure a annoncé ce mardi la distribution gratuite de 6000 alarmes de poche aux citoyens pour se défendre ou alerter en cas d’agression sexuelle.

Sont prioritairement visées par cette opération, les femmes. Selon le ministre, dès déclenchement, les alarmes émettront un bruit fort pouvant faire fuir un agresseur. Il s’agit, a-t-il indiqué, d’une mesure prise à cause des évènements d’y il a un an à Cologne en Allemagne lors de la Saint-Sylvestre. Des centaines d’agressions sexuelles ont été signalées et les migrants avaient été accusés d’en être les auteurs. Chaque alarme anti-agression coûterait 3,5 euros à l’Etat autrichien selon le ministre Karl-Heinz Grundböck. Moments de grande réjouissance, les fêtes sont aussi une occasion où on assiste à des dérives de tout genre, sexuelles y compris.