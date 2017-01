Gambie : Adama Barrow annonce que Jammeh accepte de quitter le pouvoir

C'est une nouvelle qui devrait ravir les partisans d'Adama Barrow. Sur twitter, le président élu a annoncé que son rival, Yahya Jammeh a accepté de quitter le pouvoir. Il devrait par la même occasion quitter la gambie dans les prochaines heures.

"J'aimerais vous informer que Yahya Jammeh a accepté de quitter le pouvoir. Il est prévu qu'il quitte la Gambie aujourd'hui." a déclaré le nouveau président sur son compte twitter.

I would like to inform you that Yahya Jammeh has agreed to step down. He is scheduled to depart Gambia today. #NewGambia— Adama Barrow (@adama_barrow) 20 janvier 2017