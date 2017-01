Sénégal : Dakar choisie pour l’investiture de Barrow

Par Olivier Ribouis 19 Jan 2017 à 13:39 571

C’est finalement à Dakar, la capitale du Sénégal qu’aura lieu ce jeudi 19 janvier, la cérémonie d’investiture d’Adama Barrow, le Président élu de la Gambie. C’est ce qu’a confirmé par voie de presse, Halifa Sall, porte-parole d’Adama Barrow.

Il a annoncé que la cérémonie aura lieu à 16 heures Gmt. Il s’agit d’une option prise face à la résistance du Président Yahya Jammeh qui refuse de reconnaître les résultats de la présidentielle donnant vainqueur son rival. Yahya Jammeh avait d’abord reconnu sa défaite avant de revenir sur sa déclaration estimant que l’élection a été entachée de fraudes. Sous pressions internationales et régionales, il tient à défendre son pouvoir contre vents et marrées. Il a déclaré l’ensemble du pays en Etat d’urgence et obtenu du parlement, un prolongement de son mandat pour 90 jours.

Face à sa résistance, les pays de la Cedeao dont le Sénégal en tête n’excluent pas l’option d’une intervention militaire pour le chasser du pouvoir. Le Sénégal a à cet effet, déposé une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l’Onu dans la soirée de mercredi.