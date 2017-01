Patrice Talon, nouveau chantre du panafricanisme?

Par Georges C. 14 Jan 2017 à 04:30 557

Rechercher OK

Patrice Talon suscite au sein de la jeunesse panafricaniste un certain engouement. Un engouement savamment entretenu par l'intéressé lui-même qui n'hésite pas à vendre l'idée d'une Afrique indépendante, une Afrique fière de sa culture, et une Afrique prête à travailler pour le changement.

L'idée a fait son petit chemin sur la toile, parmi les jeunes africains. Qui est ce nouveau président qui de part ses premières décisions suscite autant d'engouement au sein de la jeunesse avide de renaissance de l'Afrique?

Le début de l'engouement

L'une des premières décisions saluées par la toile fut celle de la suppression des visas d'entrée au Bénin pour tous les africains; ensuite vint celle de faire rapatrier les trésors du royaume du Danxomè pillés pendant la colonisation par la France. Une décision symbolique qui, même si elle ne portera pas ses fruits de si tôt a permis au président béninois de capter l'attention. On oublia ainsi très vite, dans ces milieux, sa déclaration sur le désert de compétences au Bénin, pays pourtant salué pour son élite, et dont les compétences sont également très reconnues dans la sous-région et même au delà.

Lire Patrice Talon : « le Bénin est comme un désert de compétences »

Puis ce fut le tour de la série de décisions prises au Bénin, mais dont la portée dépassa les frontières du pays. Et quand Patrice Talon, acclamé pour son élégance, par la même jeunesse, prononça un discours en faveur de la culture africaine, ce fut quasiment la "standing ovation".

« Si l’Europe est de culture judéo-chrétienne, si l’Orient se réclame de culture islamique, l’Afrique est de quelle culture ? (...) L’Afrique est de culture Vodoun. (...) » avait entre autres déclaré le président Talon

Lire « l’Afrique est de culture Vodoun » : Patrice Talon fait réagir les internautes africains

Ce que Patrice Talon pense du Panafricanisme

On l'attendait clairement sur le sujet, c'est désormais chose faite avec une interview livrée au site "Le Point Afrique (lire ici)". Interrogé sur ce qu'il pensait du panafricanisme, Patrice Talon n'a pas nié sa passion pour le sujet :

"C'est par le panafricanisme que le continent trouvera définitivement la voie de son émergence, de sa prospérité et de sa sécurité. Pas dans les luttes intestines. Une coopération plus étroite entre nos pays est le seul moyen d'assurer leur sécurité. Une plus grande intégration à l'échelle du continent est la seule manière d'assurer notre prospérité collective." a t-il affirmé

Se disant optimiste sur l'avenir de l'Afrique, le président béninois a exhorté les pays africains à une meilleure gouvernance et à un travail d'équipe. De quoi relancer définitivement sa réputation de nouveau panafricaniste du continent.

Mais d'ores et déjà, certains observateurs tempèrent et demandent à voir le président béninois à l'oeuvre, plutôt que dans des discours... A suivre donc!