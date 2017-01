Mutinerie en Côte d'Ivoire : réaction du ministère de la défense

Par Alain-Richard DONWAHI 06 Jan 2017 à 15:59 391

Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2017, aux environs de 0h30, un groupe de militaires a fait irruption à l’Etat-Major de la 3ème Région Militaire en faisant usage d’armes à feu.

Le Commandant en Second de la troisième Région Militaire de Bouaké et le Commandant du Bataillon d’Artillerie Sol-Sol présents à l’Etat-Major de région de Bouaké, sont rentrés en discussions avec le groupe.



Des doléances ont été présentées :



- Paiement de primes

- Augmentation de salaires

- Réduction du temps à passer dans les grades

- Eclaircissements à propos d’une supposée prime « ECOMOG »



MESURES :



- Mise en alerte de l’ensemble des troupes

- Renforcement de la sécurité des emprises militaires

Il est demandé à tous les soldats de garder leur calme et de rentrer dans les casernes, en vue de permettre la recherche de solutions durables pour l’ensemble des composantes des Forces Armées de Côte d’Ivoire.



Par ailleurs, il est demandé aux populations de garder leur calme. Toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.



Fait à Abidjan le 6 janvier 2017



Alain-Richard DONWAHI