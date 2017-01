Economie : Talon en quête de 35 milliards FCFA sur le marché financier régional

Par Yao Hervé Kingbêwé 29 Jan 2017 à 18:44 43

Le gouvernement du Président Patrice Talon est très actif sur le marché financier régional en ce début d’année 2017.

Après avoir levé le 18 janvier dernier un montant de 27.000 millions FCFA sur le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine par l’émission de bons du trésor, le gouvernement béninois vient en effet d’émettre de nouveaux bons du trésor.

Cette nouvelle opération de levée de fonds est enregistrée sous la référence N°02/2017 du 02/02/2017. Le montant à mobiliser par cette nouvelle opération est de 35 milliards FCFA.

Selon les détails donnés sur l’offre par l’Agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics dans l'UMOA, l’opération est composée d’une seule et unique tranche. La valeur nominale unitaire est d’un million FCFA et remboursable à un taux d’intérêt multiple.

Les titres émis seront donc remboursables le premier jour ouvré suivant la date d’échéance qui est fixé au Jeudi 01 Février 2018. Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.

Il faut souligner que les soumissions sont déposées à travers l’application SAGETIL-UMOA, et ce, le Jeudi 02 Février 2017 à 10h30mn TU.