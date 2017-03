Jci Bénin: Les candidatures ouvertes pour les programmes TOYP et Best Business Plan 2017

Par Chimène Atrokpo 28 Mar 2017 à 11:57 250

Fidèle à sa vision de faire des jeunes de véritables pionniers du développement de leur pays et du monde, la Jeune Chambre Internationale a procédé, jeudi 23 mars passé, au lancement officiel de l’édition 2017 du programme JCI Ten Outstanding Young Persons (Toyp), et du concours JCI Best Business Plan, visant à promouvoir l’entreprenariat et le leadership des jeunes dans plusieurs domaines.

Reconnaitre aux jeunes leur mérite dans différents domaines et faire d’eux des leaders capables d’influencer le développement de leur pays. Cette ambition, la Jeune Chambre Internationale (Jci) Bénin entend l’atteindre. A cet effet, elle vient de procéder au lancement de son programme Jci Ten Outstanding Young Persons (Toyp), et du concours Jci Best Business Plan (concours du meilleur plan d’affaires), pour déceler les plus remarquables jeunes de 18 à 40 ans du Bénin. C’était jeudi 23 mars dernier à l’hôtel Azalai, à Cotonou.

Prévu pour prendre fin le 12 Avril prochain, le programme Toyp célèbre les dix jeunes les plus remarquables au Bénin, dans divers domaines. Les postulants pourront concourir dans l’une des 10 catégories : Affaires politiques, juridiques ou gouvernementales ; service humanitaire et/ou bénévole ; accomplissement en business, économie ou commerce ; accomplissements culturels ; leadership moral ou au service de l’environnement ; contribution en faveur des enfants, de la paix mondiale et/ou des droits humains ; développement scientifique et technologique ; progrès ou accomplissements personnels et innovation médicale.

A l’issue du programme, 10 lauréats seront choisis par un jury international composé d’éminentes personnalités. Une cérémonie de remise de trophées sera organisée en leur honneur le 29 Avril 2017. Au cours de cette cérémonie, la carrière de chaque candidat sera présentée sous forme d’un récit afin de lui donner la visibilité nécessaire pour servir de source d’inspiration et d’exemple aux jeunes partout dans le monde. Le Toyp est l’un des programmes phares de la Jci, implémenté au niveau national par la Jci Bénin.

Egalement ouvert aux jeunes des deux sexes de 18 à 40 ans, le concours JCI Best Business Plan vise quant à lui, à inciter les jeunes à l’entreprenariat, leur offrir les outils indispensables pour la rédaction d’un plan d’affaires efficace, et aussi les accompagner dans la mise en œuvre de leurs idées d’entreprise. Réalisée dans la dynamique du « Osons l’excellence », qui est le thème du mandat 2017 à la Jci Bénin, pour récompenser la qualité de la jeunesse par l’identification du meilleur plan d’affaires, l’édition 2017 de la JCI BBP opposera les candidats dans trois catégories : agrobusiness, artisanat et tourisme.

48 candidats seront ensuite présélectionnés pour un entretien, 24 demi-finalistes seront retenus parmi eux pour une formation qui les aidera à murir leur projet et pour finir, 12 finalistes seront retenues puis les 3 meilleurs plancheront sur leur projet. Une cérémonie finale de récompense est prévue pour le 19 Août 2017. Les 12 finalistes recevront chacun, un trophée pendant cette cérémonie.

Les trois premiers recevront respectivement en plus de leur trophée, une enveloppe financière de 1 millions de f Cfa, 500 milles f cfa et 300 mille fcfa. Le vainqueur de la JCI BBP représentera la JCI Bénin au plan international