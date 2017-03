Projet Empower II: Wildaf-Bénin travaille pour l’insertion sociale des auteurs de Vbg

Par Arthur Sélo 25 Mar 2017 à 10:57 177

Le mois de mars 2017 a été un mois bien rempli pour le réseau Wildaf-Bénin (Women In Law And Development In Africa/ Bénin).

Il a organisé et pris part à une série d’activités à Abomey-Calavi et Cotonou, dans le but de célébrer la femme en mettant en œuvre la phase 2 du projet Empower II, qui vise à protéger contre les violences basées sur le genre, par insertion sociale des auteurs de ces actes. Après Abomey-Calavi le vendredi 10 mars 2017, le régisseur de la prison civile de Cotonou a eu droit, le mercredi 15 mars dernier, à la présentation des médiateurs de la paix de ce lieu de détention.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Empower II. Cette deuxième phase du projet permet aux médiateurs de rencontrer les auteurs de Violences basées sur le genre (Vbg), détenus dans différentes prisons du Bénin, aux fins d'une réinsertion sociale et d'un changement de comportement.

Ce projet Empower II, veut agir certes, prioritairement sur des victimes de violences, mais également auprès des auteurs. Car, prendre en charge ces derniers, c’est aider également les victimes, leur donner une réponse mais aussi, cette intervention est complémentaire des actions de justice.

De façons spécifiques, il s’agit d’amener l’auteur à prendre conscience du caractère attentatoire à l’intégrité corporelle, sexuelle, et à l’équilibre psychologique de la victime, ainsi que de la nature punissable par la loi pénale de son acte. Wildaf-Bénin veut conduire les auteurs de telles violences à se repentir et à en assumer la responsabilité.

Selon les responsables de Wildaf-Bénin, la finalité ici est d’aider les bénéficiaires directs(es) des actions de la médiation à devenir des agents du changement. C’est pourquoi les médiateurs doivent agir sur leur conscience, et celle de leurs complices et proches, pour un changement de mentalité. Ceci, en vue de les amener à faire leur Mea culpa, pour leur réinsertion facile et progressive, afin d’éviter une double victimisation de la victime déjà meurtrie par l’acte commis à son égard.

Dans cette optique, une séance de briefing à l'endroit des médiateurs de la paix a été organisée, le 10 mars au centre de promotion social d'Abomey Calavi, à l’endroit des médiateurs. Cette séance a été suivie d’une visite à la prison civile de ladite ville, pour lancer les activités de médiation pour une réinsertion des auteurs/coauteurs et complices des Vbg.

Wildaf-Bénin a, en ce mois de la femme, a pris part au lancement officiel de la célébration du 8 mars 2017. Une forte délégation du gouvernement, de l'USAID, de l'Ambassade des USA, des Partenaires techniques et financiers (Ptf) et du public béninois, a rehaussé l'événement à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. Et la délégation de Wildaf-Bénin a pris part à la marche du cœur, qui a eu lieu le 5 mars passé, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.