Poste Voyage: La Poste du Bénin acquiert de nouveaux autobus

Par Blaise Ahouansè 24 Mar 2017

La Poste du Bénin S.A a commandé et réceptionné sur fonds propre le mercredi 22 mars 2017, deux nouveaux autobus flambant neufs sur une douzaine qu’elle attend, pour le compte de l’année 2017 afin de renouveler son parc, ouvrir de nouveaux axes et renforcer la sécurité et le confort de voyage de ses clients.

De nouveaux autobus sur le parc de La Poste du Bénin S.A. La société a officiellement réceptionné au niveau de son complexe sis au Pk 3,5 Cotonou, deux nouveaux autobus flambant neufs de 52 places assises dans l’après-midi d’hier, mercredi 22 mars 2017. C’est la concrétisation du projet de renouvellement et de renforcement du matériel du département en charge du transport commun (PosteVoyage), au sein de la société. Dans ce cadre, l’entreprise attend pour cette année un total de 12 bus, à en croire le Chef département PosteVoyage, Blaise Zehe. Ce projet compte pour la relance de façon générale de l’entreprise La Poste du Bénin, d’après le Directeur général, Jonas S. Gbenameto. «Nous sommes dans une phase active de l’opérationnalisation de la relance de la Poste du Bénin. Cette phase prend en compte un certain nombre de compartiments dont PosteVoyage.», indique-t-il. Dans ce volet, il s’agit notamment de donner plus de satisfaction à la clientèle, pour la fidéliser.

«La Poste est décidée à renouveler complètement son parc de bus, et à faire en sorte que les clients de La Poste du Bénin puissent voyager dans des conditions optimales de sécurité et de confort.», rassure le Dg.

Il ajoute, «Les clients de La Poste du Bénin méritent un certain confort que La Poste est prête à leur offrir. La sécurisation des voyageurs dépend aussi de l’état du matériel que l’on utilise.». «Nous faisons de leur rêve une réalité», renchérit le Chef département PosteVoyage.

De nouveaux axes et horaires

Aux dires du Chef département PosteVoyage, l’acquisition de ces nouveaux autobus, permettra également à La Poste du Bénin d’ouvrir de nouveaux axes de voyage. Il annonce en exemple, l’axe Cotonou-Parakou-Natitingou, en voyage express sans escale avant Parakou. «C’est un axe trop long. Pour ne pas trop faire attendre les clients, on va éviter certains arrêts que nous avons l’habitude d’observer.», précise-t-il. L’autre impact de ce nouveau matériel au plaisir des clients, c’est les nouvelles heures de voyage, selon le Chef département PosteVoyage. «Aujourd’hui, tous nos voyages se déroulent dans la matinée. Nous allons désormais lancer un voyage à midi au départ de Cotonou pour Parakou, et continuer sur Natitingou. Au même moment, un voyage démarre de Natitingou pour Parakou, et atterrit à Cotonou.», explique-t-il. Cette nouvelle programmation démarre d’ici la première semaine du mois d’avril prochain.



De l’internet gratuit durant le voyage

Dans ces nouveaux bus tout climatisés, le Dg de La Poste du Bénin S.A. rappelle qu’il y a désormais l’accès gratuit à internet durant tout le voyage. En plus de cela, beaucoup de surprises agréables, disponibles nul part ailleurs, attendent les clients de PosteVoyage, à en croire Blaise Zehe. Et tout ceci, mentionne-t-il, sans aucune augmentation de tarif. «Les prix ne changent pas. C’est un service public, une entreprise citoyenne qui ne vise pas d’abord l’intérêt, mais la satisfaction de la population béninoise.» soutient-t-il.



Prendre PosteVoyage, un devoir patriotique

En même temps que le client de la PosteVoyage bénéficie de ces conditions de voyage, il participe en retour au développement du Bénin, d’après le Dg Jonas S. Gbenameto. «Qui participe à la prospérité de La Poste, participe à un certain équilibre au niveau social.» affirme-t-il. Pour lui, voyager par La Poste du Bénin est synonyme de contribuer à la réduction substantielle du délai d’acheminement et de distribution du courrier sur toute l’étendue du territoire national, une mission nationale confiée à la société au nom du service public.