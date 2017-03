Exercice 2016: Wanep-Bénin rend compte et renouvelle son Conseil d’Administration

Par Blaise Ahouansè 24 Mar 2017 à 11:32 57

La Coordination nationale du Réseau ouest africain pour l’édification de la paix (Wanep-Bénin), a soumis hier en assemblée générale ordinaire à Cotonou, son rapport 2016 aux organisations –membres, qui l’ont apprécié. Ensuite il y a eu une Ag élective qui a abouti à la l’élection de nouveaux administrateurs, avec à leur tête le pasteur Emmanuel Ogou.

Wanep-Bénin a tenu hier, jeudi 23 mars 2017 à l’Infosec de Cotonou, conformément à ses textes, son assemblée générale extraordinaire couplée à celle élective. La première, un rendez-vous annuel, a permis à la Coordination nationale du réseau de rendre compte aux organisations-membres, des activités menées au cours de l’année 2016, évaluer les performances, relever les imperfections et prendre de nouvelles résolutions.«Nous sommes là aujourd’hui pour évaluer et nous en remettre aux délégués», a précisé au début de la rencontre, le Coordonnateur national Julien Oussou dont le souhait exprimé est que cette rencontre permette au réseau de continuer à consolider sa base.

«C’est l’opportunité à saisir pour restituer les objectifs à atteindre et décider ensemble de la direction à imprimer à notre organisation», confie la présidente du Conseil d’Administration Fatoumatou Batoko Zossou.

Pour elle, même si les enjeux semblent les mêmes, les environnements économiques, politiques et sociaux ont changé. Il y a donc urgence d’agir judicieusement et surtout maintenir le cap pour atteindre les objectifs. Mais elle reste certaine de ce que Wanep-Bénin dispose des capacités requises pour réussir. Elle en veut pour preuve, le pari gagné sous la coordination du réseau en 2016, quant au défi de pouvoir traverser les différentes phases de l’élection présidentielle sans heurts. «Je suis fière du travail que nous avons accompli à la coordination et à la présidence de cette initiative –l’initiative de veille électorale dénommée ‘’Citoyen veille et contribue‘’ ndrl- dont les mérites sont reconnus au-delà des frontières béninoises» affirme la Pca.

Wanep-Bénin, un modèle

Cette reconnaissance de mérite a été confirmée par le Coordonnateur des réseaux nationaux Wanep, Francis Acquah-Aikins venu d’Accra.

«Vos actions au niveau de la gestion électorale au cours de l’élection présidentielle l’année dernière, et vos engagements très professionnels envers vos partenaires sont très appréciés. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à proclamer à haute voix leur appréciation de Wanep-Bénin» a-t-il témoigné ce jeudi.

Il rappelle que «Wanep-Bénin depuis 6 ans continue à être parmi les 5 meilleurs réseaux nationaux de Wanep».

Les messages des partenaires présents à l’ouverture de l’Ag sont aussi allés dans ce sens. La Conseillère Genre à la Giz, Luisa Talamini, a exprimé sa satisfaction de collaborer avec Wanep-Bénin qui, pour elle est un modèle, raison du renouvellement du partenariat cette année. Au-delà de cela, la représente de Oxfam, Audrey Tetu Bernier, dit pouvoir compter sur l’expertise de Wanep-Bénin sur le chantier de plaidoyer pour la participation citoyenne, la bonne gouvernance et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Aux dires de Francis Acquah-Aikins, la Direction régionale de Wanep ne doute pas de la capacité de Wanep-Bénin à continuer dans ses efforts collaboratifs, et à contribuer à la consolidation de la démocratie, de la paix et de la sécurité au Bénin.

Emmanuel Kancou Ogou, à la tête d’un Ca professionnel

La seconde manche de la rencontre de ce jeudi, a permis d’élire les nouveaux administrateurs du réseau au niveau national. Au bout des élections, la présidence du Conseil d’Administration a été confiée à Emmanuel Kancou Ogou, pour le mandat 2017-2020. Membre du 1er Conseil d’Administration de Wanep-Bénin, il est titulaire d’un master en Sciences Mariage et Famille à l’Institut Pontifical Jean-Paul II de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (2010). La vice-présidence est confiée à l’inspectrice des services du trésor public à la retraite, Amina Tairou. Elle a été conseillère de la mandature 2014-2017. A secrétariat et à la trésorerie générale, les délégués à l’Ag ont porté leur choix respectivement sur Paulin Maxime Semondji et Parfait Hankan. Le Sg est un ingénieur du développement rural à la retraite nanti aussi d’expériences dans le domaine de la Protection et de la Promotion des Droits de l’Homme. Sg du Ca sortant, le nouveau Tg a, quand à lui, fait ses armes dans les domaines de droits des enfants, droits des réfugiés, décentralisation rurale et gouvernance locale, budget participatif local. Le conseiller de ce nouveau Ca est le Général Francis A. Béhanzin, consultant international en sécurité et président du « Réseau Mondial des Professionnels de Sécurité-Défense ».

C’est comme le disait la Pca sortante à l’ouverture de l’Ag, désormais un Conseil d’Administration professionnel composé de diverses compétences, tel que décidé par Wanep régional.