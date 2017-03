Bénin : Lancement du pont de Womey

Par Pascal Mensah 24 Mar 2017 à 08:39 79

Les travaux de construction de l’infrastructure ont été lancés ce jeudi devant les autorités administratives et têtes couronnées. Un pont mixte acier béton d’une longueur de 324 mètres linéaire, de largeur totale de 11mètres à double voie avec deux trottoirs.

D’un financement conjoint Union Européenne-Boad, d’environ 7 milliards, l’ouvrage de franchissement du bas fond de Womey va sonner la fin des difficultés de mobilité et de transport des personnes et des biens. « Il me plait de rappeler que les infrastructures jouent un rôle capital dans le processus de développement économique et social, c’est pourquoi l’ouvrage de franchissement du bas fond de Womey apporte une solution dans la facilitation du transport sur les corridors Cotonou- Niamey et Abidjan-Lagos. » a martelé le ministre Hervé Hèhomey.

La cérémonie de lancement du pont de Womey constitue un évènement important et heureux pour tout le peuple béninois et plus particulièrement les populations de Womey. Le maire de la commune d’Abomey Calavi George Bada n’a pas caché sa joie en ce qui concerne les caractéristiques de l’ouvrage qui va conjuguer au passé la souffrance de ses administrés.

Par ailleurs le ministre des infrastructures et des transports soutient que le projet s’inscrit dans le programme d’action du gouvernement (Pag 2016-2021). Il a profité pour remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Pag.