Bénin : La Haac renouvelle les conventions de 13 radios

Par Pascal Mensah 24 Mar 2017

Cette signature de conventions renouvelées intervient après une visite de contrôle sur le terrain courant mars dont le rapport a été adopté en plénière à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac).

Pour le président de l’institution, ces conventions font référence aux diverses lois de notre pays, notamment le code de l’information et de la communication, la loi sur la radiodiffusion numérique, la constitution de la République. Son souhait est que les différents promoteurs et leurs collaborateurs lisent les conventions parce que tout est dedans. Le président martèle que la haute autorité ne va rester comme avant, elle sera active et c’est pour cela qu’une évaluation à mi-parcours est prévu.

La convention est signée pour six (6) ans, mais elle sera évaluée trois (3) ans après. Présents à cette cérémonie, certains promoteurs se sont engagés à respecter les contenus des conventions renouvelées, notamment le paiement des redevances annuelles au trésor public, la production de rapport annuel d’activités à la Haac. La confiance se mérite. La confiance n’exclut pas le contrôle a assuré Jérôme Carlos présent à cette cérémonie de signature de conventions renouvelées.