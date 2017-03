5è camp chirurgical de Direct-Aid Bénin: La clinique « Assafwa » au secours des démunis

Par Souleymane Boukari 24 Mar 2017 à 01:37 144

L’organisation internationale koweitienne a reçu dans sa clinique « Assafwa » sise au quartier Fidjrossè à Cotonou, des personnes démunies venues de plusieurs horizons pour des opérations liées aux infections. C’était du 20 au 23 mars derniers dans le cadre de la 5e édition du champ chirurgical.

Au total, 27 personnes ont été gratuitement opérées pour des affections telles que lipome, kyste sébacé, nodule mammaire, hernie et des cas de traumato-orthopédie. A travers ses interventions chirurgicales, Direct-Aid Bénin a prouvé une fois encore tout son attachement à la cause des plus démunis. Un corps médical chevronné et pétri d’expériences était à la manœuvre. Et ces gestes ne manquent souvent pas de reconnaissance et de satisfaction.

« Je suis content. Bien que nous soyons venus en retard, nous avons été bien reçus. Mon enfant a été opéré avec succès », a confié Zakari Seïbou, père de Bilal, un garçon de 13 ans, qui a bénéficié d’une correction de genoux varum.

Il nous apprend que son enfant n’est pas né avec une malformation aux genoux. Ce n’est qu’à 4 ans d’âge que les genoux de l’enfant ont été affectés. En grandissant, le père estimait que les genoux allaient retrouver leur forme normale. Le petit Bilal a retrouvé l’usage d’un genou, le second étant resté sans changement. Dès lors, Zakari Seïbou avoue s’être plié en quatre pour faire face aux soins de son enfant. Seulement que ça tardait. Quand il a été informé de la cinquième édition du camp chirurgical à la clinique « Assafwa » de Direct Aid Bénin, il n’a pas hésité à s’y rendre et voilà la délivrance, un grand soulagement.

Tout comme Bilal, d’autres personnes ont aussi eu la même chance. Des adultes qui souffraient de la hernie inguinale, de myomes et d’autres maladies conjuguent leurs problèmes de santé au passé. Assani Mouibi a été opéré d’une hernie inguinale qu’il traînait depuis un an faute de moyens financiers, mais là, il est guérit, il rend grâce et remercie en ces termes « Je rends grâce à Dieu. Ma venue ici est source de grand soulagement. Je me sens bien. Et je remercie la clinique « Assafwa ».

« Le personnel accueille chaleureusement les patients », a-t-il laissé entendre.

Hortense Sossou a retrouvé son ravissement. Elle a été opérée d’un myome qui lui sapait l’existence depuis 2016. Elle se dit satisfaite et comblée des soins reçus à Assafwa. Thierry Mavoha, chirurgien généraliste intervenant à la clinique a félicité l’organisation internationale Direct-Aid pour ses œuvres salvatrices au service des plus démunis. Il plaide pour que l’Etat accompagne davantage Direct-Aid Bénin. Direct-Aid aide les gouvernants africains à la lutter contre l’ignorance, la pauvreté et la maladie à travers des œuvres inscrites dans son plan d’action annuel. Pour le compte de l’an 2017, Direct-Aid va investir cinq milliards de francs Cfa au Bénin, dans différents domaines, sur l’étendue du territoire national