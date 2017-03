Visite au Centre Songhai à Porto-Novo: Professeur Ruth Oniang’o engagée pour la révolution agricole au Bénin

Par Blaise Ahouansè 23 Mar 2017 à 13:23 297

A l’issue de sa visite du Centre Songhai à Porto-Novo qui lui a permis d’avoir un aperçu de la richesse agricole du Bénin, l’association Sasakawa Global 2000, par le biais de la Présidente de son conseil d’administration Professeur Ruth Oniang’o, a affirmé son engagement à accompagner la révolution agricole au Bénin.

Du lundi 20 au mercredi 22 mars 2017, une forte délégation de l’association Sasakawa Global 2000, a visité le Centre Songhai à Porto-Novo. Elle était conduite par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, membre du Conseil d’administration de Sasakawa pour l’Afrique (Saa) depuis 2006, et la présidente du Conseil d’administration (Pca), professeur Ruth Oniang’o. A l’occasion, elle a, avec comme guide le Directeur du Centre, le professeur Godfrey Nzamujo, visité les différentes unités de production et les complexes d’élevage agricole, dont les étangs du complexe moderne de pisciculture, l’agroforesterie, les différents compartiments d’élevage de lapins, de poules, les champs de culture de maïs et de papaye, l’unité de transformation agricole et la zone industrielle de fabrication des plastiques, jus, boissons et autres.

Heureuse de ce qu’elle y a découvert comme richesses agricoles, le Professeur Ruth Oniang’o a réaffirmé l’engagement de l’association à contribuer à la révolution agricole au Bénin, car ce qui y est développé épouse parfaitement la vision de son institution. L’Association Sasakawa pour l’Afrique a en effet pour mission de redynamiser le secteur agricole dans les Etats africains. Et si elle s’intéresse au Bénin, c’est grâce à «une diplomatie managériale» du président Nicéphore Soglo, d’après le témoignage de la Pca.

Aussi, c’est le président Soglo qui avait demandé et obtenu l’installation dans chaque département du Bénin, des Centres Songhaï, pour faire de chaque région du Pays un pôle de développement agricole, d’après les rappels du professeur Godfrey Nzamujo, qui salue cet engagement permanent de l’ancien président de la République du Bénin pour le secteur de l’agriculture. Le Président Soglo, pour sa part, reconnait et salue le travail du Directeur de Songhaï et de la Pca de Sasakawa.